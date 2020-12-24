Начальницю служби аеропорту "Бориспіль" відсторонено від посади, - ВАКС

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро та відсторонив від займаної посади начальницю служби договорів неавіаційної діяльності держпідприємства "Міжнародний аеропорт «Бориспіль»" Олесю Левочко до 23 січня 2021 року включно.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Левочко підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем).

За версією слідства, з 2014 по 2019 рік службові особи держпідприємства уклали договори та неправомірно передали в оренду приміщення аеропорту за заниженою вартістю. Розмір завданих збитків перевищує 16,5 млн гривень.

Нагадаємо, у листопаді ВАКС продовжив Левочко термін дії зобов'язань до 12 січня 2021 року включно. У цій справі підозрюваним також є екскерівник аеропорту, президент МАУ Євгеній Дихне.

7 вересня Дихне повідомили про підозру за ч.2 ст.364 ("Зловживання владою або службовим становищем").

Як з’ясувало слідство, службові особи міжнародного аеропорту "Бориспіль" з 2014 по 2019 рік на підставі укладених договорів попередньої оренди неправомірно передавали приміщення суб’єктам підприємницької діяльності за заниженою вартістю.

За двома незаконними договорами, розмір завданої ДП "МА "Бориспіль" шкоди перевищує 16,5 млн грн. Оскільки майно належить Міністерству інфраструктури України, передавати його в оренду має право виключно Фонд державного майна України за відповідною конкурсною процедурою, зазначають у НАБУ.

За даними слідства, службові особи ДП "МА "Бориспіль" припинили укладання попередніх незаконних договорів в інтересах представників суб’єктів підприємницької діяльності лише після отримання у 2019 році рекомендацій Національного бюро про усунення причин та умов, що сприяють вчиненню кримінального правопорушення.

Розслідування вказаних фактів здійснюється із червня 2019 року. НАБУ і САП далі розслідують інші епізоди.

11 вересня ВАКС застосував до Дихне запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 5 255 000 гривень. У листопаді цей запобіжний захід продовжили.