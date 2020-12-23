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В Україні почала роботу Національна соціальна сервісна служба

Вже заповнено 30% вакансій.

В Україні почала роботу Національна соціальна сервісна служба
Фото: Владислав Мусиенко

В Україні відсьогодні розпочала роботу Національна соціальна сервісна служба.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики України.

"Сьогодні на засіданні Уряду прийнято розпорядження щодо початку виконання Національною соціальною сервісною службою України своїх повноважень і функцій з реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей, а також здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки та за дотриманням прав дітей", - йдеться в повідомленні.

У Мінсоцполітики зазначили, що вже провели організаційні заходи з утворення сервісної служби. Зокрема, державну реєстрацію, затвердження положення та структури, штатного розпису апарату, кошторису, а також заповнення 30 відсотків вакансій.

Нагадаємо, Національна соціальна сервісна служба України - новий центральний орган виконавчої влади, покликаний забезпечити безперервність у реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей в умовах завершального етапу територіально-адміністративної реформи.

4 листопада Кабінет міністрів України ліквідував Державну соціальну службу. Її правонаступницею стала Національна соціальна сервісна служба України.

Рішення про утворення Нацсоцслужби було ухвалено урядом 26 серпня.

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