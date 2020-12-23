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​Ексначальника КЕУ ЗСУ підозрюють у розтраті 20 млн гривень при закупівлі житла для військових

Посадовець штучно завищив граничну вартість за 1 квадратний метр житла у Харкові.

​Ексначальника КЕУ ЗСУ підозрюють у розтраті 20 млн гривень при закупівлі житла для військових
Фото: 5.ua

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру колишньому начальнику Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України у розтраті майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у 2018 році посадовець під час проведення закупівлі житла на вторинному ринку для військових при укладенні договорів купівлі-продажу квартир штучно завищив граничну вартість за 1 квадратний метр житла у Харкові.

Внаслідок таких дій Міноборони біло завдано понад 20 млн гривень матеріальної шкоди.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Центральним апаратом Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, у  жовтні ексзаступнику міністра оборони було повідомлено про підозру у бездіяльності у "справі бронежилетів". Колишній посадовець не вжив заходів щодо неприйняття неякісної продукції, внаслідок чого державі було завдано 42 млн грн збитків.

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