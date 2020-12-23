На Кіровоградщині шахтарі третю добу перекривають траси з вимогою виплатити зарплати

Протестувальники блокували рух транспорту в напрямках з Кропивницького до Києва, Миколаєва, Кривого Рогу та Олександрії.

Фото: Михайло Волинець

Працівники уранодобувних шахт Кіровоградської області третю добу перекривають траси з вимогою розрахуватися з зарплатними боргами та відновити роботу ДП "СхідГЗК".

Від цього підприємства залежить добробут 5000 родин працівників та мономіст, де розташовані шахти, повідомив у Facebook народний депутат, голова Незалежної спілки гірників України Михайло Волинець.

Станом на 8.45 працівники держпідприємства "СхідГЗК" блокували рух транспорту в напрямках Кропивницький-Київ, Кропивницький-Миколаїв, Кропивницький-Кривий Ріг, Кропивницькій-Олександрія. Тривав протест поблизу смт Смоліне.

"Місцеві жителі приносять хлопцям їжу та теплі речі", - повідомив Волинець.

На 10 годину був запланований візит протестувальників на нараду в Кіровоградську ОДА.

Шахти "СхідГЗК" переведені в режим простою з 7 грудня. Зарплатний борг перед працівниками, за інформацією Волинця, сягає 110 млн гривень.

Нагадаємо, що 9 грудня гірники у низці шахт оголосили протест через заборгованість за заробітною платою, частина з них прийшла під Кабмін.

Протестували гірники шахти "Бужанська" на Волині, шахти "Лісова" на Львівщині, "Україна" та "Капітальна" в Донецькій області.

У жовтні в Кривому Розі шахтарі завершили 43-денний страйк під землею та вийшли на поверхню після переговорів з адміністрацією.