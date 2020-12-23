Окупанти на Донбасі дев’ять разів за добу порушили режим припинення вогню

Минулої доби, 22 грудня, на Донбасі було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією бойовиків. Українські військові не постраждали.

Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Так, російсько-окупаційні війська знову використали заборонене озброєння і застосували проти українських захисників неподалік Водяного, що на Приазов’ї, артилерійські системи 122-го калібру.

"На цьому ж напрямку ворог ще кілька разів відкривав вогонь, але вже з гранатометів різних систем та здійснив дистанційне мінування місцевості мінами ПОМ-2 у кількості 8 одиниць за допомогою ПКМ-1", - йдеться у повідомленні.

Неподалік Луганського та Південного збройні формування Російської Федерації застосували міномети 120-го та 82-го калібру, а біля Південного вели вогонь ще й з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Обстріли були неприцільними та не становили загрози життю чи здоров’ю нашим воїнам, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат чи поранень серед наших захисників немає", - зазначили в пресцентрі.

Від початку нової доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. На всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, 21 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення поблизу Південного. Їх доставили до лікувального закладу, наразі стан їхнього здоров’я - задовільний.