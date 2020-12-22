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Невідомі побили мера Броварів та пограбували його будинок

Поліція працює над встановленням зловмисників.

Невідомі побили мера Броварів та пограбували його будинок
Ігор Сапожко
Фото: Политека

У ніч на 22 грудня невідомі особи здійснили напад на будинок мера Броварів Ігоря Сапожка в Бориспільському районі Київської області.

Сапожка побили, пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення поліції області.

"Група невідомих осіб увірвалася у дім мера Броварів в селі Гнідин Бориспільського району, вони забрали майно", - пояснили у поліції.

Інформація про стан здоров'я мера уточнюється. Правоохоронці працюють над встановленням зловмисників.

Нагадаємо, що Ігор Сапожко очолює Бровари з 2010 року. На посаду міського голови обирався від Партії регіонів, вийшов з неї під кінець Євромайдану, 20 лютого. На місцевих виборах цього року балотувався від своєї партії "Єдність". 

Вибори в міськраду та мера Броварів визнали незаконними, оскільки була розкрита таємниця голосування. Повторні вибори пройдуть у січні. 

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