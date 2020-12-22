Довідка про вакцинацію від коронавірусу може стати вимогою для в'їзду в країни ЄС

Це питання розглядатимуть за кілька тижнів після перших вакцинацій.

Європейський Союз поки не розглядав розширення можливості для в’їзду громадян третіх країн, однак, у майбутньому довідка про вакцинацію від коронавірусу може стати вимогою для в'їзду в ЄС.

Про це повідомив на брифінгу представник України при ЄС Микола Точицький.

За його словами, таке питання можуть порушити за кілька тижнів після перших вакцинацій. Наразі, наголосив Точицький, треба дочекатися перших результатів вакцинування у країнах-членах ЄС.

"Поки що це (надання довідки для в'їзду, - ред,) не розглядається. Коли почнеться вакцинація в кінці грудня та у січні - тоді, вочевидь, про це почнуть говорити, перевіривши перші досягнення з вакцинуванням... Не виключаю що це і буде одним з основних елементів для того, щоб громадяни третіх країн могли перебувати у ЄС", - сказав він.

"Я не виключаю, що власне це і буде одним із головних елементів для того, щоб представники та громадяни третіх країн перебували на території Європейського Союзу. Не виключаю, бо в принципі, що тоді має лежати в основі, окрім рівня захворюваності і, звісно, посвідки про те, що ти провакцинований сертифікованою вакциною для держав-членів ЄС? Десь приблизно так", - додав Точицький.

Нагадаємо, 21 грудня Європейське агентство лікарських засобів сертифікувало вакцину проти коронавірусу BNT162b2, розроблену німецькою компанією BioNTech та американською Pfizer. Вакцинація розпочнеться 27 грудня.

Вакцину від коронавірусу ЄС надаватиме "третім країнам" через державу-посередника. Для України це може бути Польща, яка також має розпочати вакцинацію з 27 грудня. В Держбюджеті України на 2021 рік закладені кошти для купівлі 4 млн доз вакцини від COVID-19.

Наразі в'їзд в країни ЄС зараз залишається закритим для українців, крім окремих категорій громадян.