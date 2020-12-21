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Європейський регулятор схвалив вакцину BioNTech та Pfizer

Очікується, що до різдвяних свят застосування цієї вакцини схвалить Єврокомісія.

Європейський регулятор схвалив вакцину BioNTech та Pfizer
Фото: EPA/UPG

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) сертифікувало вакцину проти коронавірусу BNT162b2, розроблену німецькою компанією BioNTech та американською Pfizer. 

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Очікується, що ще до різдвяних свят застосування цієї вакцини у ЄС схвалить і Єврокомісія.

Вакцина BNT162b2 вже використовується у низці країн, у тому числі - Великобританії, США, Канаді, Бахрейні, Саудівській Аравії та Мексиці. У Німеччині та багатьох інших країнах ЄС щеплення планують розпочати до кінця поточного року.

За результатами досліджень, ефективність BNT162b2 досягає 95%, у випадку з людьми старше 65 років - більше 94%.

Серйозних побічних дій у учасників випробувань, більше 40% яких - люди віком від 56 до 85 років, поки не виявлено. У випробуваннях вакцини, яка знижує до мінімального ризик важкого перебігу атипової пневмонії COVID-19, брали участь 43,5 тисячі осіб, приблизно половина з них отримала плацебо.

Нагадаємо, вакцину від коронавірусу Європейський Союз надаватиме "третім країнам" через державу-посередника. Для України це може бути Польща.

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