​У Дніпрі з балкона квартири зняли більше 500 кажанів
​У Дніпрі з балкона квартири зняли більше 500 кажанів
​Бутусов на два місяці погодився стати позаштатним радником міністра оборони
​Бутусов на два місяці погодився стати позаштатним радником міністра оборони
Похищение Боснии: балканское турне Сергея Лаврова
Похищение Боснии: балканское турне Сергея Лаврова
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Мессі повторив вічний рекорд Пеле (оновлено)
Мессі повторив вічний рекорд Пеле (оновлено)
У Єдиній книзі реєстрації злочинів опубліковано фальсифікаторів виборів у Білорусі, – Тихановська
У Єдиній книзі реєстрації злочинів опубліковано фальсифікаторів виборів у Білорусі, – Тихановська
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Епіфаній назвав умову перенесення дати святкування Різдва
Епіфаній назвав умову перенесення дати святкування Різдва
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
ГоловнаСвіт

На Гаваях прокинувся вулкан Кілауеа

Вулкан почав вивергатися після серії землетрусів.

На Гаваях прокинувся вулкан Кілауеа
Фото: CNN

Після серії землетрусів на Гавайських островах, США, почав вивергатися вулкан Кілауеа.

Про це повідомляє CNN.

Виверження на Big Island почалося в неділю ввечері. 

Обсерваторія вулкану Кілауеа підняла рівень тривоги до попередження.

Людям радять залишатися в приміщеннях, щоб мінімізувати шкідливу дію вулканічного попелу. Попіл, спричинений виверженням, швидше за все, буде відчуватися у населених пунктах Пахала, Вуд-Веллі, Наалеху та Океан-В'ю, повідомила Національна метеорологічна служба США.

Вулкан почав вивергатися після серії землетрусів, найсильніший з них - магнітудою 4,4 бала.

Раніше вулкан Кілауея вивергався в травні 2018 року, знищивши понад 700 будинків і змусивши жителів евакуюватися.

Нагадаємо, наприкінці листопада В Індонезії через активізацію вулкана Левотоло влада евакуювала близько трьох тисяч жителів. Ширина стовпа попелу сягнула 4 тисячі метрів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також