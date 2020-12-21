На Гаваях прокинувся вулкан Кілауеа

Після серії землетрусів на Гавайських островах, США, почав вивергатися вулкан Кілауеа.

Про це повідомляє CNN.

Виверження на Big Island почалося в неділю ввечері.

Обсерваторія вулкану Кілауеа підняла рівень тривоги до попередження.

Людям радять залишатися в приміщеннях, щоб мінімізувати шкідливу дію вулканічного попелу. Попіл, спричинений виверженням, швидше за все, буде відчуватися у населених пунктах Пахала, Вуд-Веллі, Наалеху та Океан-В'ю, повідомила Національна метеорологічна служба США.

Вулкан почав вивергатися після серії землетрусів, найсильніший з них - магнітудою 4,4 бала.

Раніше вулкан Кілауея вивергався в травні 2018 року, знищивши понад 700 будинків і змусивши жителів евакуюватися.

Нагадаємо, наприкінці листопада В Індонезії через активізацію вулкана Левотоло влада евакуювала близько трьох тисяч жителів. Ширина стовпа попелу сягнула 4 тисячі метрів.