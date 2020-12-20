Фото: twitter.com/PresidentRuvi

У неділю, 20 грудня, президент Ізраїлю Реувен Рівлін вакцинувався від коронавірусу в медичному центрі "Адаса Ейн-Керем" у Єрусалимі.

Про це він повідомив у Twitter.

"Побоювання зрозумілі, але пам'ятайте, що вакцини в Ізраїлі пройшли ретельну обробку, суворі перевірки і були схвалені США", - написав він.

Рівлін закликав громадян послідувати його прикладу і зробити щеплення.

"Коли ви йдете вакцинуватися, ви піклуєтеся не тільки про своє здоров'я, але й про здоров'я оточуючих. Ви також будете допомагати всім повернутися до нормального життя. Ви допоможете економіці перезавантажитися і зменшите навантаження на наші медичні бригади", - додав президент.

Нагадаємо, вчора в прямому ефірі вакцинувався прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Він став першим в країні, хто отримав щеплення від коронавірусу.