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Президент Ізраїлю вакцинувався від ковіду

Рівлін закликав громадян послідувати його прикладу і зробити щеплення.

Фото: twitter.com/PresidentRuvi

У неділю, 20 грудня, президент Ізраїлю Реувен Рівлін вакцинувався від коронавірусу в медичному центрі "Адаса Ейн-Керем" у Єрусалимі.

Про це він повідомив у Twitter.

"Побоювання зрозумілі, але пам'ятайте, що вакцини в Ізраїлі пройшли ретельну обробку, суворі перевірки і були схвалені США", - написав він.

Рівлін закликав громадян послідувати його прикладу і зробити щеплення.

"Коли ви йдете вакцинуватися, ви піклуєтеся не тільки про своє здоров'я, але й про здоров'я оточуючих. Ви також будете допомагати всім повернутися до нормального життя. Ви допоможете економіці перезавантажитися і зменшите навантаження на наші медичні бригади", - додав президент.

Нагадаємо, вчора в прямому ефірі вакцинувався прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Він став першим в країні, хто отримав щеплення від коронавірусу.

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