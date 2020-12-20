Урядовці Словаччини мають ковід, президентка – на карантині

Президентка Словаччини Зузана Чапутова перебуває на карантині, наразі її стан добрий.
Про це пише Радіо Свобода.
Причиною карантину є зустріч глави держави з міністром оборони Ярославом Надем, яка відбулася минулого тижня. Згодом міністр здав позитивний тест на COVID-19.
Позитивний тест на ковід також отримали члени словацького уряду: віцепрем’єри Штефан Голого і Вероніка Ремішова та два міністри.
Як інформує Міністерство охорони здоров’я Словаччини, у країні короновірусом захворіли 149 275 людей, померло 1510 осіб.
Нагадаємо, коронавірус має і прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матовіч.
Раніше стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон захворів на коронавірус і самоізолюється на найближчі сім днів.