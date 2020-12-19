Ізраїль оголосив "червоними" всі країни світу

Кожен, хто прилітає з-за кордону в Ізраїль, буде змушений дотримуватися 14-денного карантину.

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю оголосило, що з 20 грудня будуть вважатися "червоними" (тобто, небезпечними з епідеміологічної точки зору) всі країни світу.

Про це повідомляє Newsru.co.il.

Зазначається, що кожна людина, що прилітає з-за кордону в Ізраїль, буде змушена дотримуватися 14-денного карантину. Цей термін можна скоротити до десяти днів двома негативними тестами на коронавірус - відразу по прильоту і через дев'ять днів.

Що стосується тих країн, які до сьогоднішнього дня вважалися "зеленими", то всі, хто прилетів до Ізраїлю до 26 грудня, будуть звільнені від необхідності дотримуватися двотижневого карантину. Наразі в Ізраїлі після повернення з країни, яка вважається "зеленою", самоізоляція не потрібна.

Нагадаємо, сьогодні в Ізраїлі почалася кампанія зі щеплення від коронавірусу. Першим вакцинувався прем’єр-міністр Беньямін Нетаньяху. Він зробив це у прямому ефірі.