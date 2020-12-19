У Кремлі прокоментували заборону Путіну відвідувати Олімпійські ігри
У Кремлі прокоментували заборону Путіну відвідувати Олімпійські ігри
Генерал-майор СБУ Юлія Лапутіна: "Росія створює та підживлює рухи за традиційні цінності"
Генерал-майор СБУ Юлія Лапутіна: "Росія створює та підживлює рухи за традиційні цінності"
Александр Красовицкий: «Следующий год – это «лапти» для всей книжной отрасли»
Александр Красовицкий: «Следующий год – это «лапти» для всей книжной отрасли»
Похищение Боснии: балканское турне Сергея Лаврова
Похищение Боснии: балканское турне Сергея Лаврова
Журналісти Financial Times дізналися імʼя власника Pornhub
Журналісти Financial Times дізналися імʼя власника Pornhub
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Командувачу Повітряних сил ЗСУ оголосили підозру у справі про катастрофу АН-26 на Харківщині
Командувачу Повітряних сил ЗСУ оголосили підозру у справі про катастрофу АН-26 на Харківщині
В Україні набули чинності нові карантинні обмеження
В Україні набули чинності нові карантинні обмеження
Радник з інформполітики ТКГ Арестович помилково оприлюднив версію окупантів про смерть українського військового на Донбасі
Радник з інформполітики ТКГ Арестович помилково оприлюднив версію окупантів про смерть українського військового на Донбасі
ГоловнаСвіт

Ізраїль оголосив "червоними" всі країни світу

Кожен, хто прилітає з-за кордону в Ізраїль, буде змушений дотримуватися 14-денного карантину.

Ізраїль оголосив "червоними" всі країни світу
Фото: youtube

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю оголосило, що з 20 грудня будуть вважатися "червоними" (тобто, небезпечними з епідеміологічної точки зору) всі країни світу.

Про це повідомляє Newsru.co.il.

Зазначається, що кожна людина, що прилітає з-за кордону в Ізраїль, буде змушена дотримуватися 14-денного карантину. Цей термін можна скоротити до десяти днів двома негативними тестами на коронавірус - відразу по прильоту і через дев'ять днів.

Що стосується тих країн, які до сьогоднішнього дня вважалися "зеленими", то всі, хто прилетів до Ізраїлю до 26 грудня, будуть звільнені від необхідності дотримуватися двотижневого карантину. Наразі в Ізраїлі після повернення з країни, яка вважається "зеленою", самоізоляція не потрібна.

Нагадаємо, сьогодні в Ізраїлі почалася кампанія зі щеплення від коронавірусу. Першим вакцинувався прем’єр-міністр Беньямін Нетаньяху. Він зробив це у прямому ефірі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також