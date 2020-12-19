Помпео: Росія причетна до масштабної хакерської атаки у США, яка тривала з березня

За його словами, операція полягає, зокрема, в "проникненні в системи американського уряду" з використанням програмного забезпечення.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Росія причетна до масштабної кібератаки на американські відомства і компанії, яка тривала з березня 2020 року.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на авторську програму американського журналіста Марка Левіна.

"Це було дуже важливе відкриття, і я вважаю, що тепер ми можемо абсолютно чітко сказати, що саме росіяни брали участь в цій діяльності", - сказав Помпео.

За його словами, масштабна операція полягає, зокрема, в "проникненні в системи американського уряду" з використанням програмного забезпечення.

У свою чергу Росія категорично заперечує свою причетність до цієї справи. "Росія не веде наступальних операцій в кіберпросторі", - заявили в посольстві Росії у Вашингтоні.

За даними корпорації Microsoft, яка також стала жертвою нападу, метою хакерів стали понад 40 урядових агентств, аналітичних центрів, неурядових організацій та IT-компаній США. Атаки також були спрямовані на об’єкти у Канаді, Великій Британії, Іспанії, Бельгії, Ізраїлі, Мексиці й Об'єднаних Арабських Еміратах.

Нагадаємо, Національний коордінаційній центр кібербезпекі (НКЦК) при Раді безпеки та оборони попереджає про високий рівень кіберзагрози в Україні після масштабної кібератаки в США.