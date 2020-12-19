Уряд Італії ввів “жорсткий” локдаун на період Різдва та Нового Року

Обмеження "червоної зони" діятимуть у періоди з 24 по 27 грудня, з 31 грудня по 3 січня і з 5 по 6 січня.

Уряд Італії ввів загальнонаціональний локдаун на час святкування Різдва та Нового Року для боротьби зі зростанням кількості випадків коронавірусу у країні.

Про це пише bbc.com.

Обмеження "червоної зони" діятимуть на всій території Італії у періоди з 24 по 27 грудня, з 31 грудня по 3 січня і з 5 по 6 січня.

Неосновні магазини, ресторани і бари будуть закриті, а італійці зможуть подорожувати тільки через робочі питання, стан здоров'я і за надзвичайних обставин.

Обмежать домашні візити – прийматими можна буде максимум до 2 гостей, без врахування дітей молодших 14 років. Комендантська година діятиме з 22:00 до 05:00.

Обмеження послаблять з 28 до 30 грудня і 4 січня. Люди зможуть вільно виходити з помешкань, але заклади громадського харчування не працюватимуть.

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте зазначив, що “рішення було непростим” і схвалено заради мінімізації соціалізації італійців. “Наші експерти хвилювалися через можливий “стрибок захворюваності” під час Різдва. Відтак ми мусили діяти", – сказав він.

Додамо, в Італії зафіксовано найвищий показник смертності від ковіду у Європі – цифра наближається до 68 тис.

Нагадаємо, влада Італії через коронавірус заборонила подорожі між регіонами країни з 21 грудня до 6 січня.

7 жовтня Італія продовжила карантин до кінця січня. Нові обмежувальні заходи передбачають носіння масок на вулиці, а не лише у закритих приміщеннях. Залишаються чинними вимоги дотримуватися заходів запобігання коронавірусу, таких як соціальне дистанціювання принаймні один метр, носіння масок та часте миття рук, а також зобов'язання залишатися вдома за температури 37,5° або більше.