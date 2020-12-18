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Українська дипломатія пройшла crash-тест 2020, - Кулеба

Голова МЗС також перелічив досягнення українських дипломатів в 2020 році.

Українська дипломатія пройшла crash-тест 2020, - Кулеба
Фото: EPA/UPG

Українська дипломатія успішно склала crash-тест і пройшла усі випробування, з якими їй довелося зіткнутися у 2020 році.

Про це під час конференції українських послів заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент LB.ua.

"На мою думку, 2020 – це був найважчий рік через масштаб виклику, коли в усьому світі одночасно вибухнула пандемія, проблеми, локдаун, поставили завдання абсолютно іншого масштабу. Можна порівняти цей рік лише з 2014-м – з трагедією російської агресії проти нашої держави. Але я радий сьогодні сказати, що українська дипломатія успішно склала crash-тест і пройшла усі випробування", - повідомив Кулеба.

Він також перелічив досягнення українських дипломатів в 2020 році, зокрема: отримання статусу партнера з розширеними можливостями НАТО, створення Люблінського трикутника у партнерстві з Польщею та Литвою, підписання та ратифікація Україною угоди про стратегічне партнерство та зону вільної торгівлі з Великою Британією, досягнення нового стратегічного партнерства з Туреччиною та прогрес у переговорах щодо зони вільної торгівлі із Ізраїлем, здійснення першої покупки в системі закупівель в НАТО, повернення з-за грат Віталія Марківа та ще 30 українських громадян, та повернення додому більше 250 тисяч українців в умовах локдаунів по всьому світу.

"Але також є ще одна цифра, якою ми пишаємося. За цей рік дипломати звільнили понад 1600 наших громадян з-за грат з-закордону. Ми повністю перезавантажили просування українського експорту закордоном та залучення інвестицій до України. Провели велику цифровізацію у МЗС. Лібералізували візову політику, відкривши Україну для світу", - сказав Кулеба. 

Нагадаємо, у Києві вперше відбулися консультації у форматі “Квадриги” (2+2) за участю глав МЗС та міністрів оборони України і Туреччини. Співпраця на базі цього механізму посилить безпеку у Чорноморському регіоні.

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