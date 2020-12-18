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США схвалили використання вакцини Moderna

14 грудня у США розпочали масову вакцинацію від коронавірусу.

США схвалили використання вакцини Moderna
Фото: itc.ua

У Сполучених Штатах дозволили використовувати вакцину від коронавірусу компанії Moderna.

Про це повідомив президент Дональд Трамп.

"Вакцина Moderna схвалена. Її поставка почнеться негайно", - написав він у Twitter.

Раніше Консультативна рада Управління з контролю за якістю продуктів та медикаментів США (FDA) підтвердила високу ефективність коронавірусної вакцини компанії Moderna. Після цього спеціальний комітет FDA мав рекомендувати використання вакцини, а сам регулятор схвалити її.

14 грудня у США розпочали масову вакцинацію від коронавірусу. Першу дозу препарату отримала медична сестра в місті Нью-Йорк. Її щепили вакциною компаній Pfizer і BioNTech.

Перші партії вакцини від COVID-19 американської фармацевтичної компанії Pfizer покинули завод у Мічигані у складі колони вантажівок рано-вранці 12 грудня. Їх відправили в 636 заздалегідь визначених місць по всій країні. Вакцина від цих компаній вимагає транспортування за температури не вище -70 градусів за Цельсієм.

Сполучені Штати планують провести імунізацію 100 мільйонів осіб, або близько 30% свого населення, до кінця березня. На сьогодні спостерігається зростання захворюваності в США, щодня хвороба забирає життя більш ніж 2400 американців.

Moderna оцінила вартість однієї дози вакцини від коронавірусу, ефективність якої на третій стадії випробування склала 94,5%, у суму від 25 до 37 доларів. Для стабільності вакцини достатньо температури у 2-8 градусів Цельсія, а для зберігання до 6 місяців потрібна температура у -20.

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