Американська фармкомпанія Moderna заявила про 94.5% ефективності своєї потенційної вакцини від ковіду

Moderna має намір подати на отримання дозволу на екстрене використання до Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) найближчими тижнями.

Американський виробник вакцини від коронавірусу Moderna заявив про 94,5% ефективності на третій стадії випробування.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Незалежна Рада з контролю за безпекою даних дослідження фази 3 мРНК-1273, кандидата на вакцину проти COVID-19, повідомило Moderna, що випробування відповідало статистичним критеріям, попередньо визначеним у протоколі дослідження щодо ефективності, з ефективністю вакцини 94,5%", - йдеться в повідомленні.

У дослідженні взяли участь понад 30 000 учасників у США. Його проводили у співпраці з Національним інститутом алергії та інфекційних хвороб (NIAID), частиною Національного інституту охорони здоров’я (NIH) та Біомедичним Органом перспективних досліджень та розробок (BARDA), який є частиною Кабінету помічника секретаря з питань готовності та реагування Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США.

Перший проміжний аналіз включав 95 учасників із підтвердженими випадками COVID-19.

Moderna має намір подати на отримання дозволу на екстрене використання до Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) найближчими тижнями.

"Це ключовий момент у розробці нашого кандидата на вакцину проти COVID-19. З початку січня ми переслідували цей вірус з метою захистити якомога більше людей по всьому світу. Протягом усього часу ми знали, що кожен день важливий. Цей позитивний проміжний аналіз нашого дослідження фази 3 дав нам перше клінічне підтвердження того, що наша вакцина може запобігти захворюванню на COVID-19, включаючи важкі захворювання ", - заявив Стефан Бансель, головний виконавчий директор Moderna.

Нагадаємо, німецька компанія BioNTech і американська Pfizer оголосили, що ефективність їхньої вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 перевищує 90% серед тих, хто не хворів на неї раніше. Захист настає на 28-й день після першого уколу.

Вже близько десяти компаній перейшли до третього етапу клінічних випробувань, а деякі навіть запланували постачання перших доз вакцини до весни 2021 року. Для лімітованого використання вже дозволили вакцини таких виробників: китайських компаній Sinovac і Sinopharm, російського Центру Гамалеї та ще одного розробника з Китаю CanSino Biologics.

ВООЗ сподівається, що масове щеплення від COVID-19 почнеться у середині 2021 року.