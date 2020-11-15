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Ілон Маск вважає, що "швидше за все" захворів на COVID-19

Він зазначив, що його симптоми аналогічні симптомам легкої застуди.

Ілон Маск вважає, що "швидше за все" захворів на COVID-19
Фото: Todd Anderson/The New York Times

Американський інженер, засновник Tesla та космічної компанії SpaceX Ілон Маск заявив у суботу, що у нього "швидше за все" помірний випадок COVID-19.

Про це він написав у Twitter.

Мільярдер уточнив, що продовжує сумніватися в точності тестів.

"Я отримую абсолютно різні результати з різних лабораторій, але, швидше за все, у мене помірний випадок коронавирусу. Мої симптоми аналогічні симптомам легкої застуди, що не дивно, оскільки коронавірус - це різновид застуди", - написав Маск.

Він не уточнив, чи були його результати отримані за допомогою тестів полімеразної ланцюгової реакції, чия точність вище, ніж у експрес-тестів.

"Відчуття схоже на звичайну застуду, але біль в тілі сильніший і затуманюється голова", - написав Маск у відповідь на питання користувача про симптоми.

Маск повідомив в четвер, що результати експрес-тесту на антиген на одному і тому ж обладнанні та за допомогою одного й того самого тесту, зроблені в один день дали різні результати: двічі були позитивні, а потім двічі - негативний.

Раніше Маск заявляв, що не буде вакцинуватися від COVID-19, бо не вважає коронавірус загрозою.

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