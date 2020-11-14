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За добу ковід виявили у 12 524 українців

Померла 191 особа, одужало 4962 осіб. 

Фото: телеграм-канал "Коронавірус у регіонах"

За минулу добу в Україні було виявлено 12 524 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це інформує телеграм-канал “Коронавірус у регіонах”.

Померла 191 особа, одужало 4 962 українців. 

Загалом в Україні виявлено 525 176 випадків ковіду, померло 9 508 осіб, одужало – 238 811.

Статистика у регіонах:

м. Київ — 49699 (+1053)

Області:

  • Вінницька — 13627 (+260)
  • Волинська — 18433 (+429)
  • Дніпропетровська — 20535 (+626)
  • Донецька — 16632 (+607)
  • Житомирська — 21597 (+459)
  • Закарпатська — 19214 (+382)
  • Запорізька — 17616 (+805)
  • Івано-Франківська — 27417 (+593)
  • Київська — 23801 (+698)
  • Кіровоградська — 3572 (+71)
  • Луганська — 5080 (+140)
  • Львівська — 36561 (+561)
  • Миколаївська — 11944 (+298)
  • Одеська — 32090 (+758)
  • Полтавська — 14800 (+473)
  • Рівненська — 24579 (+534)
  • Сумська — 17437 (+656)
  • Тернопільська — 23330 (+318)
  • Харківська — 46886 (+749)
  • Херсонська — 6752 (+267)
  • Хмельницька — 22450 (+496)
  • Черкаська — 12315 (+642)
  • Чернівецька — 27511 (+371)
  • Чернігівська — 11298 (+278)

Нагадаємо, 12 листопада в Україні виявили 11 787 нових випадків коронавірусу за добу, 6 155 українців одужали від ковіду, 172 людини померли.

Опівночі 14 листопада в Україні почав діяти загальнодержавний комплекс обмежень, відомий як “карантин вихідного дня”. Вихідними діятиме заборона на: роботи кафе, ресторанів, крім на виніс, роботу ТРЦ, роботу розважальних закладів. Магазинам можна працювати тільки тим, де 60% товару є продуктами або ліками, пальним. Не можна у вихідні працювати закладам культури, спортзалам, фітнес-центрам, басейнам.

За інформацією ВООЗ, Україна зможе отримати першу партію успішно випробуваної та зареєстрованої вакцини від COVID-19 у другому кварталі 2021 року.

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