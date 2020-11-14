За добу ковід виявили у 12 524 українців

За минулу добу в Україні було виявлено 12 524 нових випадків захворювання на коронавірус.
Про це інформує телеграм-канал “Коронавірус у регіонах”.
Померла 191 особа, одужало 4 962 українців.
Загалом в Україні виявлено 525 176 випадків ковіду, померло 9 508 осіб, одужало – 238 811.
Статистика у регіонах:
м. Київ — 49699 (+1053)
Області:
- Вінницька — 13627 (+260)
- Волинська — 18433 (+429)
- Дніпропетровська — 20535 (+626)
- Донецька — 16632 (+607)
- Житомирська — 21597 (+459)
- Закарпатська — 19214 (+382)
- Запорізька — 17616 (+805)
- Івано-Франківська — 27417 (+593)
- Київська — 23801 (+698)
- Кіровоградська — 3572 (+71)
- Луганська — 5080 (+140)
- Львівська — 36561 (+561)
- Миколаївська — 11944 (+298)
- Одеська — 32090 (+758)
- Полтавська — 14800 (+473)
- Рівненська — 24579 (+534)
- Сумська — 17437 (+656)
- Тернопільська — 23330 (+318)
- Харківська — 46886 (+749)
- Херсонська — 6752 (+267)
- Хмельницька — 22450 (+496)
- Черкаська — 12315 (+642)
- Чернівецька — 27511 (+371)
- Чернігівська — 11298 (+278)
Нагадаємо, 12 листопада в Україні виявили 11 787 нових випадків коронавірусу за добу, 6 155 українців одужали від ковіду, 172 людини померли.
Опівночі 14 листопада в Україні почав діяти загальнодержавний комплекс обмежень, відомий як “карантин вихідного дня”. Вихідними діятиме заборона на: роботи кафе, ресторанів, крім на виніс, роботу ТРЦ, роботу розважальних закладів. Магазинам можна працювати тільки тим, де 60% товару є продуктами або ліками, пальним. Не можна у вихідні працювати закладам культури, спортзалам, фітнес-центрам, басейнам.
За інформацією ВООЗ, Україна зможе отримати першу партію успішно випробуваної та зареєстрованої вакцини від COVID-19 у другому кварталі 2021 року.