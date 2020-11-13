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МОН рекомендує ВНЗ проводити навчання за змішаною формою з 16 листопада

Відповідний лист вже надіслали керівникам закладів освіти.

МОН рекомендує ВНЗ проводити навчання за змішаною формою з 16 листопада
Фото: Макс Требухов

Міністерство освіти і науки України рекомендує проводити навчання в закладах вищої та фахової передвищої освіти за змішаною формою.

Про це повідомив у Telegam в.о. обов'язків міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет.

"Із 16 листопада 2020 року навчання в закладах вищої та фахової передвищої освіти МОН рекомендує проводити за змішаною формою з внесенням відповідних змін до графіка освітнього процесу та розкладу занять, враховуючи епідемічну ситуацію в кожному конкретному регіоні та закладі освіти", - написав Шкарлет.

За його словами, відповідний лист вже надіслали керівникам закладів освіти.

"Організовуючи навчання за дистанційною або змішаною формами, варто враховувати зміни до правил карантину та попередні рекомендації МОН", - додав Шкарлет.

Нагадаємо, у жовтні Шкарлет закликав на два тижні перейти на дистанційне навчання по всій країні. 

“Знаю і розумію, що питання організації навчання вирішують на місцях. Важливо, щоб у такій непростій ситуації центральна та місцева влада діяли спільно. Тому дуже прошу дослухатися до рекомендацій Державної та місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також РНБО”, - закликав в.о. міністра.

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