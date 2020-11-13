Зеленський почувається добре й перебуває у "Феофанії" на тих самих умовах, що й інші пацієнти

В середньому сума утримання глави держави -7,8 тис. грн на день.

Президент України Володимир Зеленський перебуває в лікарні "Феофанія" на тих самих умовах, що й інші пацієнти.

Про це повідомив в коментарі "Інтерфакс-Україна" головний лікар "Феофанії" Ігор Семенів.

"Сума утримання президента така сама, як і кожного пацієнта, який потрапляє до лікарні з коронавірусною інфекцією. Це в середньому 7,8 тис. грн на день. Сума може змінюватися, адже залежить від препаратів і процедур, які роблять пацієнтові. Так, не щодня роблять КТ і тест, препарати можуть змінювати залежно від симптоматики. Для президента немає окремого бюджету. Він перебуває в лікарні рівно на тих самих умовах, що й інші", - сказав Семенів.

За його словами, "Феофанія" з початку вересня почала приймати пацієнтів із коронавірусною інфекцією і прийняла вже 120 осіб.

"І бюджет для кожного - однаковий. І це зовсім не 2,7 млн грн, узятих із нізвідки. Такі витрати на пацієнта взагалі важко уявити", - додав головлікар.

Він також зазначив, що Зеленський почувається добре.

"Поки що немає жодних ознак, що перебіг хвороби може ускладнитися. Навпаки, є симптоми, які дають змогу сподіватися на швидке одужання", - зауважив Семенів.

Нагадаємо, 9 листопада президент Зеленський і голова його офісу Єрмак отримали позитивні тести на COVID-19. Вони пішли на самоізоляцію.

Вчора стало відомо, що президент Володимир Зеленський і голова Офісу президента Андрій Єрмак, у яких підтвердили коронавірус, наразі перебувають в ізольованих палатах київської лікарні "Феофанія".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що у "Феофанії" вже обладнано спеціальну ситуаційну кімнату, що дає змогу главі держави весь час перебувати в робочому режимі. За словами Подоляка, у стані здоров'я Зеленського не відбулося жодних змін з того моменту, коли було отримано позитивний результат тесту на COVID-19.

З Феофанії Зеленський записав відеозвернення.

"Всі органи влади, вважаю, працюють в нормальному режимі... Всі дні в мене проходять наради, важливі переговори в онлайні, робота в цілому і навіть такі теплі особисті зустрічі, як зараз", - сказав глава держави.