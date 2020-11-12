Зеленський та Єрмак госпіталізовані у "Феофанію"

За словами радника, у президента і голови ОП - "стандартний графік роботи".

Президент Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак, у яких підтвердили коронавірус, наразі находяться в ізольованих палатах київської лікарні "Феофанія".

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів радник Єрмака Михайло Подоляк.

"Все досить строго, регламентовано протоколом. Вони знаходяться в Феофанії. Там є обладнаний спеціальний кабінет, в якому президент може проводити наради. Ось сьогодні проводив багато селекторних нарад", - сказав він.

Подоляк зазначив, що у палаті президента встановлений спецзв’язок, а у Єрмака такої функції немає, лише ізольована палата.

За словами радника, у президента і голови ОП - "стандартний графік роботи".

"Єдине обмеження – це ізоляція, нікого немає поруч. Тобто, ніхто з помічників не знаходиться біля президента або біля голови Офісу, вони знаходяться в комунікаційному офлайні", – розповів Подоляк.

Він також додав, що Зеленський не бачиться із родиною, бо суворо дотримується карантину. Зв’язок з головою ОП він також підтримує лише через телефон.

Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що київську клінічну лікарню "Феофанія" планують віддати для потреб хворих на коронавірус, оскільки уряд прогнозує збільшення кількості інфікованих COVID-19.

У понеділок президент Зеленський і голова його офісу Єрмак отримали позитивні тести на COVID-19. Вони пішли на самоізоляцію. Улітку Зеленський казав, що хотів заразитися коронавірусом, щоб показати людям, "що це не страшно".

У вівторок стало відомо, що ковід підтвердили у спікера парламенту Дмитра Разумкова. Також позитивний тест отримав голова МінТОТ Олексій Резніков.

Через збільшення кількості інфікованих Кабінет міністрів 11 листопада розглянув впровадження так званого карантину вихідного дня. Протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. Також уряд скасовував адаптивний карантин.