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Київську лікарню "Феофанія" можуть віддати для хворих на COVID-19

Там є тисяча ліжок, достатньо кисню і укомплектований персонал.

Київську лікарню "Феофанія" можуть віддати для хворих на COVID-19
Фото: KP.UA

Київську клінічну лікарню "Феофанія" планують віддати для потреб хворих на коронавірус, оскільки уряд прогнозує збільшення кількості інфікованих COVID-19.

Про це повідомила у своєму Telegram-каналі шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна.

На нараді в Офісі президента цю ідею підтримав президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Однак, були і противники такого рішення.

"На тій же нараді прозвучала ідея віддати під епідемічні потреби «Феофанію». Там тисяча ліжок, достатньо кисню і укомплектований персонал. Ні копійки бюджетних грошей і ніякі «мобільні шпиталі» розгортати не потрібно. Тобто, як ні копійки?... Додаткових. Бо сама по собі «Феофанія», плюс відомча поліклініка на вулиці Верхній, «тягнуть» на рік близько 600 мільйонів наших з вами гривень", - повідомила Кошкіна.

На нараді також обговорювалась ідея запровадження карантину "вихідного дня", оскільки повного локдауну економіка країни не витримає.

Нагадаємо, за результатами моделювання Київської школи економіки, в Україні вже з листопада можуть виявляти до 10 тисяч нових випадків ковіду за добу. До кінця року від коронавірусу може померти до 20 тисяч українців.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що у столичному Палаці спорту почали розгортати шпиталь для хворих на COVID-19.

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