В Україні новий коронавірусний рекорд - 8899 заражень за добу

Упродовж 2 листопада в Україні зафіксовано рекордні 8 899 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них 346 дітей і 401 медпрацівник. Також зафіксовано найбільше за добу число одужань від ковіду - 5 100.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (789 випадків), Харківській (712 випадків), Хмельницькій (506 випадків), Донецькій (496 випадків) та Житомирській (470 випадків) областях.
За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу госпіталізовано 1207 осіб. 2 листопада 157 пацієнтів з ковідом померли
За весь час пандемії в Україні захворіло 411 093 особи, одужало - 168 868 осіб, 7 532 пацієнтів померли.
Кількість захворювань у регіонах:
- м. Київ – 39534 випадки
- Вінницька область – 11096 випадків
- Волинська область – 14234 випадки
- Дніпропетровська область – 15729 випадків
- Донецька область – 11731 випадок
- Житомирська область – 1583 випадки
- Закарпатська область – 15187 випадків
- Запорізька область – 10797 випадків
- Івано-Франківська область – 21596 випадків
- Київська область – 17535 випадків
- Кіровоградська область – 2677 випадків
- Луганська область – 3881 випадок
- Львівська область – 31134 випадки
- Миколаївська область – 8736 випадків
- Одеська область –25785 випадків
- Полтавська область – 10190 випадків
- Рівненська область – 19998 випадків
- Сумська область – 12409 випадків
- Тернопільська область – 21186 випадків
- Харківська область – 38709 випадків
- Херсонська область – 4424 випадки
- Хмельницька область – 16928 випадків
- Черкаська область – 9670 випадків
- Чернівецька область – 22881 випадок
- Чернігівська область – 9213 випадків
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 29 жовтня Україні було зафіксовано відразу три ковідні рекорди. Лабораторно підтвердили 8 312 нових випадків коронавірусу. 173 пацієнти з COVID-19 померли, 3 394 вдалося побороти недугу.