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В Україні новий коронавірусний рекорд - 8899 заражень за добу

Також зафіксовано найбільше за добу число одужань від ковіду - 5 100.

Упродовж 2 листопада в Україні зафіксовано рекордні 8 899 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них 346 дітей і 401 медпрацівник. Також зафіксовано найбільше за добу число одужань від ковіду - 5 100.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (789 випадків), Харківській (712 випадків), Хмельницькій (506 випадків), Донецькій (496 випадків) та Житомирській (470 випадків) областях.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу госпіталізовано 1207 осіб. 2 листопада 157 пацієнтів з ковідом померли

За весь час пандемії в Україні захворіло 411 093 особи, одужало - 168 868 осіб, 7 532 пацієнтів померли.

Кількість захворювань у регіонах:

  • м. Київ – 39534 випадки
  • Вінницька область – 11096 випадків
  • Волинська область – 14234 випадки
  • Дніпропетровська область – 15729 випадків
  • Донецька область – 11731 випадок
  • Житомирська область – 1583 випадки
  • Закарпатська область – 15187 випадків
  • Запорізька область – 10797 випадків
  • Івано-Франківська область – 21596 випадків
  • Київська область – 17535 випадків
  • Кіровоградська область – 2677 випадків
  • Луганська область – 3881 випадок
  • Львівська область – 31134 випадки
  • Миколаївська область – 8736 випадків
  • Одеська область –25785 випадків
  • Полтавська область – 10190 випадків
  • Рівненська область – 19998 випадків
  • Сумська область – 12409 випадків
  • Тернопільська область – 21186 випадків
  • Харківська область – 38709 випадків
  • Херсонська область – 4424 випадки
  • Хмельницька область – 16928 випадків
  • Черкаська область – 9670 випадків
  • Чернівецька область – 22881 випадок
  • Чернігівська область – 9213 випадків

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 29 жовтня Україні було зафіксовано відразу три ковідні рекорди. Лабораторно підтвердили 8 312 нових випадків коронавірусу. 173 пацієнти з COVID-19 померли, 3 394 вдалося побороти недугу.

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