В Україні новий коронавірусний рекорд - 8899 заражень за добу

Також зафіксовано найбільше за добу число одужань від ковіду - 5 100.

Упродовж 2 листопада в Україні зафіксовано рекордні 8 899 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них 346 дітей і 401 медпрацівник. Також зафіксовано найбільше за добу число одужань від ковіду - 5 100.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (789 випадків), Харківській (712 випадків), Хмельницькій (506 випадків), Донецькій (496 випадків) та Житомирській (470 випадків) областях.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу госпіталізовано 1207 осіб. 2 листопада 157 пацієнтів з ковідом померли

За весь час пандемії в Україні захворіло 411 093 особи, одужало - 168 868 осіб, 7 532 пацієнтів померли.

Кількість захворювань у регіонах:

м. Київ – 39534 випадки

Вінницька область – 11096 випадків

Волинська область – 14234 випадки

Дніпропетровська область – 15729 випадків

Донецька область – 11731 випадок

Житомирська область – 1583 випадки

Закарпатська область – 15187 випадків

Запорізька область – 10797 випадків

Івано-Франківська область – 21596 випадків

Київська область – 17535 випадків

Кіровоградська область – 2677 випадків

Луганська область – 3881 випадок

Львівська область – 31134 випадки

Миколаївська область – 8736 випадків

Одеська область –25785 випадків

Полтавська область – 10190 випадків

Рівненська область – 19998 випадків

Сумська область – 12409 випадків

Тернопільська область – 21186 випадків

Харківська область – 38709 випадків

Херсонська область – 4424 випадки

Хмельницька область – 16928 випадків

Черкаська область – 9670 випадків

Чернівецька область – 22881 випадок

Чернігівська область – 9213 випадків

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 29 жовтня Україні було зафіксовано відразу три ковідні рекорди. Лабораторно підтвердили 8 312 нових випадків коронавірусу. 173 пацієнти з COVID-19 померли, 3 394 вдалося побороти недугу.