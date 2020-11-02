​Міністр розвитку громад і територій Чернишов одужав від коронавірусу

Про захворювання він повідомив 16 жовтня.

Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов отримав негативний тест на COVID-19 і сьогодні, 2 листопада, повернувся до виконання своїх обов’язків.

Про це повідомляють на сайті міністерства.

Про свою хворобу Чернишов повідомив 16 жовтня.

"У Мінрегіоні продовжують дотримуватися профілактичних заходів: здійснюється щоденний температурний скринінг працівників, забороняється перебування в адмінбудівлях без масок, проводиться наскрізне провітрювання приміщень та проведення вологих прибирань із використанням дезінфекційних засобів, повністю скасовані особисті прийоми громадян, максимально обмежено коло осіб, що відвідують адміністративні будівлі міністерства", - йдеться в повідомленні.

Крім того, робочі зустрічі, наради, інші публічні заходи переведено в онлайн-режим.

Нагадаємо, наприкінці вересня через спалах коронавірусу у Верховній Раді було вирішено скасувати пленарні засідання до 20 жовтня. Протягом кількох днів ковід виявили в 10 нардепів і представників апарату. Так, на коронавірус захворіла керівниця партії "Голос" Кіра Рудик. 29 вересня про позитивний тест на ковід повідомили також п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко та нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк.

На початку карантину перехворіли Сергій Шахов ("Довіра"), Віталій Борт (ОПЗЖ), Володимир Ватрас ("Слуга народу"), Руслан Горбенко ("Слуга народу"), Ігор Кисельов (ОПЗЖ), Олександр Лукашев (ОПЗЖ), Сергій Рудик (позафракційний), Анна Скороход (позафракційна).

Також відомо, що на ковід хворіли Іван Крулько та Олег Мейдич ("Батьківщина"), Валерій Божик, Юрій Арістов, Роман Грищук і Степан Чернявський ("Слуга народу"), Іван Чайківський ("За майбутнє").