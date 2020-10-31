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Ліжка для пацієнтів з ковідом завантажені на 67%, - дані МОЗу

При цьому у жодній з областей показник не складає необхідні для послаблення карантину 50%.

Ліжка для пацієнтів з ковідом завантажені на 67%, - дані МОЗу
Фото: volyn24.com

Станом на сьогодні завантаженість ліжок в опорних лікарнях першої хвилі для пацієнтів з коронавірусом склала 67,2%.

Про це повідомив interfax.com.ua з посиланням на дані МОЗу.

При цьому у жодній з областей показник не складає необхідні для послаблення карантину 50%.

Найвищий показник завантаженості лікарняних ліжок зафіксовано в Одеській (87,3%), Житомирській (85,9%), і в (Полтавській- 85,4) областях.

Найменш завантажені лікарні в Тернопільській області - 54,9% і на Миколаївщині та і Херсонщині – по 55,6%.

У Києві завантаженість ліжок в лікарнях становить 69,3%.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано рекорд з кількості нових випадків ковіду.

Лабораторно підтвердили 8752 нових випадків коронавірусу. Померло 155 осіб, одужало 3902 хворих на COVID-19.

За результатами моделювання Київської школи економіки, в Україні вже з листопада можуть виявляти до 10 тисяч нових випадків ковіду за добу. До кінця року від коронавірусу може померти до 20 тисяч українців.

До 31 грудня в Україні діє адаптивний карантин. Відповідно останнього карантинного зонування, з 26 жовтня в Україні червоний рівень епіднебезпеки діє у 100 адміністративних одиницях.

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