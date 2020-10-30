У Миколаєві попри "червону зону" відкриють спортклуби, ресторани і кафе

У Миколаєві відкрили заклади культури та сфери харчування попри перебування міста у червоній епідемічній зоні.

Про це повідомив у Facebook голова Миколаївської ОДА Олександр Стаднік.

"Як і обіцяв на зустрічі з бізнесом Миколаєва та області, надав підтримку в роботі. Дякуємо всім, хто підставив нам плече у вирішенні цього непростого питання, щоб бізнес міста Миколаєва та області працював, і люди могли заробляти та годувати свої сім'ї в непростий для всіх час! Окрема подяка Державній комісії ТЕБ та НС України за розуміння та підтримку! Будьте здорові й не підведіть", - написав Станднік.

На офіційному сайтi Миколаївської міської ради також з'явилося повідомлення про те, що цілковита заборона роботи бізнесу в умовах червоної зони скасована. Заклади культури, спортклуби, кафе та ресторани можуть працювати, але мають дотримуватися відповідних карантинних правил, встановлених для інших, більш м'яких рівнів епідемічної безпеки (зеленої, жовтої, помаранчевої)

Нагадаємо, за даними МОЗ на сьогодні жодна область не готова до послаблення карантинних обмежень через коронавірус.

В Україні за минулу добу зафіксовано відразу три ковідні рекорди. Упродовж 29 жовтня лабораторно підтвердили 8 312 нових випадків коронавірусу. 173 пацієнти з COVID-19 померли, 3 394 вдалося побороти недугу.

Раніше повідомлялося, що за результатами моделювання Київської школи економіки, в Україні вже з листопада можуть виявляти до 10 тисяч нових випадків ковіду за добу. До кінця року від коронавірусу може померти до 20 тисяч українців.

До 31 грудня в Україні діє адаптивний карантин. Відповідно останнього карантинного зонування, майже вся Україна - у помаранчевій та червоній зонах, у жовтій зоні залишилася лише частина Херсонської області. До помаранчевої зони будуть належати 489 територіально-адміністративних одиниць (зокрема 13 обласних центрів). Це на 52 одиниці більше, ніж зараз.