У ЗСУ виявили ще 189 випадків коронавірусу за добу

Всього в армії на COVID-19 хворіє 1558 осіб.

У Збройних Силах України за добу зафіксували 189 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Командування медичних Сил ЗСУ.

"За минулу добу зареєстровано 189 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 32 особи", - йдеться в повідомленні.

Всього в армії на COVID-19 хворіє 1558 осіб.

Всього за час пандемії одужало – 3947 осіб, летальних випадків – 15.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 331 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 43 особи.

Нагадаємо, вчора у ЗСУ зафіксували 15-ту смерть від коронавірусу. Помер військовослужбовець зі Львова.

В Україні за минулу добу зафіксовано відразу три ковідні рекорди. Упродовж 29 жовтня лабораторно підтвердили 8 312 нових випадків коронавірусу. 173 пацієнти з COVID-19 померли, 3 394 вдалося побороти недугу.

За результатами моделювання Київської школи економіки, в Україні вже з листопада можуть виявляти до 10 тисяч нових випадків ковіду за добу. До кінця року від коронавірусу може померти до 20 тисяч українців.