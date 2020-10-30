За минулу добу госпіталізовано рекордну кількість пацієнтів з COVID-19

Упродовж 29 жовтня в Україні госпіталізовано найбільшу від початку епідемії кількість осіб з підтвердженим коронавірусом.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, у заклади охорони здоров’я госпіталізовано 1 140 осіб з підтвердженим діагнозом Covid-19. Очільник МОЗ наголосив, що госпіталізації підлягають люди з важким перебігом хвороби та пацієнти з груп ризику.

Із понад 8 тисяч захворілих 29 жовтня - 315 дітей, а також 396 медичних працівників, зазначив Степанов.

Минулої доби в Україні проведено 78 489 тестувань на коронавірус, з яких 47 842 тести методом ПЛР (лише вони підтверджують нові випадки хвороби, - ред.), а також 30 647 ІФА-тестів на антитіла.

Раніше в Національній службі здоров’я повідомляли, що вартість лікування пацієнта з коронавірусом обходиться в близько 20 тисяч гривень. При цьому якщо хворий перебуває на інтенсивній терапії, ця сума може збільшитися вдвічі - до 40 тисяч.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано відразу три ковідні рекорди. 29 жовтня коронавірус підтвердили у 8 312 осіб, 173 пацієнти з COVID-19 померли, 3 394 одужали.