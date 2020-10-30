29 жовтня коронавірус підтвердили у 8 312 осіб, 173 пацієнти з COVID-19 померли, 3 394 одужали.

В Україні за минулу добу зафіксовано відразу три ковідні рекорди. Упродовж 29 жовтня лабораторно підтвердили 8 312 нових випадків коронавірусу. 173 пацієнти з COVID-19 померли, 3 394 вдалося побороти недугу.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Станом на ранок 30 жовтня в Україні 378 729 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Від початку пандемії 7 041 людина померла, 155 026 одужали. Продовжують хворіти 216 662 пацієнти.

За минулу добу найбільше випадків зараження виявили в Києві (741), Харківській (659), Хмельницькій (521), Одеській (493), Донецькій (466) і Львівській (425) областях.

Найбільше летальних випадків за добу зафіксовано в Києві (17), Львівській (16), Одеській (16), Дніпропетровській (14), Сумській (11), Київській (10) і Житомирській (10) областях.

За словами заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, запровадження нових карантинних обмежень розглядатимуть у разі виявлення 15 тис. нових випадків захворювання на COVID-19 за добу.

Попередній найвищий добовий показник - 7 517 нових випадків. Його зафіксували станом на ранок 23 жовтня.

За результатами моделювання Київської школи економіки, в Україні вже з листопада можуть виявляти до 10 тисяч нових випадків ковіду за добу. До кінця року від коронавірусу може померти до 20 тисяч українців.

До 31 грудня в Україні діє адаптивний карантин. Відповідно останнього карантинного зонування, з 26 жовтня в Україні червоний рівень епіднебезпеки діє у 100 адміністративних одиницях.