Президент Болгарії пішов на самоізоляцію через можливий контакт із хворим на COVID-19

Також захворіли прем'єр-міністр країни і губернатор Центрального банку.

Президент Болгарії Румен Радев пішов на самоізоляцію, оскільки в керівника його апарату Димитра Стоянова виявили COVID-19.

Про це повідомило видання "Радіо Свобода".

Стоянов, коронавірус у якого діагностували 29 жовтня, був у відпустці з 26 жовтня, а з колегами спілкувався востаннє за три дні до цього. Президент, який у Болгарії має більше церемоніальну роль, і працівники його адміністрації, які контактували зі Стояновим, працюватимуть віддалено.

Також на коронавірус захворіли прем'єр-міністр країни Бойко Борисов і губернатор Центрального банку Димитр Радев.

Станом на 29 жовтня Болгарія закрила університети, середні школи та нічні клуби на два тижні, оскільки країна намагається стримати сплеск епідемії. 29 жовтня було зареєстровано новий добовий рекорд заражень – 2 760 інфікованих.

Загалом у Болгарії виявили понад 45 тисяч інфікованих коронавірусом, майже 1200 людей померли.