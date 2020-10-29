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У ЄС заявили, що рішення КСУ ставить під сумнів міжнародні зобов'язання України

Також зазначається, що від подальшої долі антикорупційних інститутів залежатиме доля європейської допомоги для України.

У ЄС заявили, що рішення КСУ ставить під сумнів міжнародні зобов'язання України
Фото: Le Reporter

Останнє рішення Конституційного суду України в сфері антикорупційного законодавства ставить під сумнів ряд міжнародних зобов'язань України.

Про це заявив офіційний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Пітер Стано, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами дипломата, у ЄС закликають українську владу вжити заходів для якнайшвидшого відновлення необхідних умов для ефективного функціонування антикорупційної системи.

"Ми з великою стурбованістю відзначаємо вплив останнього рішення Конституційного Суду України на елементи антикорупційного законодавства, що має далекосяжні наслідки для всієї антикорупційної інфраструктури в Україні. Рішення ставить під сумнів ряд міжнародних зобов'язань, які Україна взяла на себе по відношенню до своїх міжнародних партнерів, включаючи ЄС", - сказав Стано.

Зі свого боку ЄС пропонує Україні допомогу в пошуку шляхів відновлення необхідної правової визначеності.

Стано також натякнув, що від подальшої долі антикорупційних інститутів залежатиме доля європейської допомоги для України.

"Масивна і безпрецедентна допомога Європейського Союзу і держав-членів, в тому числі фінансова, пов'язана з антикорупційної архітектурою, що працює незалежно, ефективно і без політичного чи іншого тиску", - сказав він.

28 жовтня Конституційний Суд України оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними низку положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Тобто електронне декларування в Україні з 28 жовтня фактично ліквідоване.

На виконання ухвали КС Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій про доходи.

Сьогодні президент Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони. Відкриваючи його, глава держави запевнив, що система електронного декларування в Україні продовжить працювати. Він заявив, що найближчим часом до Верховної ради внесуть відповідні законопроєкти.

Голова держави також зазначив, що рішення КСУ може призвести до втрати Україною підтримки з боку західних партнерів та припинення кредитування української економіки.

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