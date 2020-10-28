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НАЗК закрив Єдиний реєстр електронних декларацій

Доступ до реєстру закрито з 19:00.

НАЗК закрив Єдиний реєстр електронних декларацій
Фото: LB.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій про доходи.

Про це повідомляється на сайті НАЗК.

"Це означає, що державні органи і громадськість більше не мають відкритого цілодобового доступу до електронних декларацій чиновників, а НАЗК припиняє їх перевірку, зберігання та оприлюднення", - йдеться в повідомленні.

Доступ до реєстру не доступний з 19:00 28 жовтня.

Голова НАЗК Олександр Новіков назвав закриття реєстру "нищівною поразкою антикорупційної реформи в Україні".

"Сподіваємося, що законодавці не будуть ігнорувати цю ситуацію, а в Україні ще буде шанс на державний апарат без корупції", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні Конституційний суд України оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними ряд положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Зокрема було повністю скасувано п. 8 ст. 11, який визначав наступне повноваження НАЗК: "здійснення в порядку, визначеному цим Законом, контролю та перевірки декларацій суб’єктів декларування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя суб’єктів декларування". Тобто електронне декларування в Україні з сьогоднішнього дня ліквідоване.

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