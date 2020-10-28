Шмигаль пояснив перерозподілення коштів, призначених для лікування онкохворих

Глава уряду назвав маніпуляцією повідомлення про те, що призначені для онкохворих кошти, пішли на дороги.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, яким чином Кабмін перерозподілив кошти, призначені для лікування онкохворих.

Про це глава уряду написав у Telegram.

"Вчора у ЗМІ, на жаль, була поширена маніпуляція про те, що нібито кошти, які призначалися для онкохворих, пішли на дороги. Для мене особисто дуже важливо прояснити ситуацію, аби закрити це питання. По-перше, у 2020 році виділена рекордна кількість коштів на лікування онкохворих. Загалом на 40% більше, ніж минулого року й удвічі більше, ніж у 2018", - написав Шмигаль.

За його словами, з вересня цього року Кабмін майже в 5 разів збільшив тариф на діагностику та хіміотерапевтичне лікування онкозахворювань у дітей. Це означає, що заклади, в яких лікують маленьких пацієнтів, отримають більше коштів, щоб надавати якіснішу допомогу.

"А сьогодні в нас на порядку денному постанова про перенаправлення частини коштів з будівництва доріг на соціальну підтримку шахтарів, а також на фінансування Фонду безробіття", - додав прем'єр.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Кабінет міністрів України перенаправив 61,5 млн грн з проекту "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні" на ремонт доріг у Львівській області. Згідно з розпорядженням уряду, всього за бюджетною програмою перерозподілили 104,7 млн грн. Так, Державне агентство автомобільних доріг України на ремонт доріг загального користування у Львівській області отримає60% від цієї суми. Ще 33,2 млн грн пішло Міністерству освіти і науки - зокрема на реставрацію головного корпусу ЛНУ ім. Івана Франка, а 10 млн - Міністерству енергетики на розвиток потужностей Новокостянтинівської шахти.

У Кабміні пояснили, що перерозподіл коштів дозволить реалізувати незавершений проект щодо діагностики онкологічних захворювань у 2021-му.