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Шмигаль пояснив перерозподілення коштів, призначених для лікування онкохворих

Глава уряду назвав маніпуляцією повідомлення про те, що призначені для онкохворих кошти, пішли на дороги.

Шмигаль пояснив перерозподілення коштів, призначених для лікування онкохворих
Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, яким чином Кабмін перерозподілив кошти, призначені для лікування онкохворих.

Про це глава уряду написав у Telegram.

"Вчора у ЗМІ, на жаль, була поширена маніпуляція про те, що нібито кошти, які призначалися для онкохворих, пішли на дороги. Для мене особисто дуже важливо прояснити ситуацію, аби закрити це питання. По-перше, у 2020 році виділена рекордна кількість коштів на лікування онкохворих. Загалом на 40% більше, ніж минулого року й удвічі більше, ніж у 2018", - написав Шмигаль.

За його словами, з вересня цього року Кабмін майже в 5 разів збільшив тариф на діагностику та хіміотерапевтичне лікування онкозахворювань у дітей. Це означає, що заклади, в яких лікують маленьких пацієнтів, отримають більше коштів, щоб надавати якіснішу допомогу.

"А сьогодні в нас на порядку денному постанова про перенаправлення частини коштів з будівництва доріг на соціальну підтримку шахтарів, а також на фінансування Фонду безробіття", - додав прем'єр.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Кабінет міністрів України перенаправив 61,5 млн грн з проекту "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні" на ремонт доріг у Львівській області. Згідно з розпорядженням уряду, всього за бюджетною програмою перерозподілили 104,7 млн грн. Так, Державне агентство автомобільних доріг України на ремонт доріг загального користування у Львівській області отримає60% від цієї суми. Ще 33,2 млн грн пішло Міністерству освіти і науки - зокрема на реставрацію головного корпусу ЛНУ ім. Івана Франка, а 10 млн - Міністерству енергетики на розвиток потужностей Новокостянтинівської шахти.

У Кабміні пояснили, що перерозподіл коштів дозволить реалізувати незавершений проект щодо діагностики онкологічних захворювань у 2021-му.

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