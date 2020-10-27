Укрексімбанк готовий витратити на викуп своїх євробондів-2022 і 2025 $300 млн

В обігу перебувають єврооблігації-2022 обсягом $249,633 млн із купоном 9,625% та єврооблігації-2025 обсягом $599,3 млн із купоном 9,75%.

Державний Укрексімбанк запропонував викупити свої єврооблігації з погашенням у 2022 році та у 2025 році на загальну суму до $300 млн за рахунок наявних грошових коштів.

Про це йдеться в повідомленні Biz Finance Plc, через яку було випущено євробонди, на Ірландській фондовій біржі, передає Інтерфакс-Україна.

"Позичальник... наразі прагне оптимізувати свій портфель зобов'язань і знизити вартість свого боргу", - пояснюється в оферті.

Облігації, викуплені позичальником відповідно до пропозицій, будуть анульовані і не будуть повторно випущені або перепродані.

Укрексімбанк нагадує, що в обігу перебувають його єврооблігації-2022 номінальним обсягом $249,633 млн із купоном 9,625% та єврооблігації-2025 номінальним обсягом $599,3 млн із купоном 9,75%.

Згідно з оприлюдненими умовами, єврооблігацій-2025 намічено викупити на суму до $200 млн, і їх придбанню надано більший пріоритет, ніж єврооблігациям-2022, обсяг викупу яких обмежено $100 млн.

Єврооблігації-2025 за умови раннього пред'явлення до 6 листопада включно викуповують за ціною 104,5% від номіналу, єврооблігації-2025 - за 103,75% від номіналу, премія за ранній викуп становить 3 процентні пункти.

Водночас в оферті зазначено, що Укрексімбанк залишає за собою право збільшити і загальну суму викупу, і суму викупу кожного випуску облігацій.

Інформацію про результати раннього пред'явлення паперів до викупу намічено оприлюднити 9 листопада і розрахуватися за ними 10 листопада. Дилер-менеджером операції є Goldman Sachs International.

Укрексімбанк створено в 1992 році, єдиним власником є держава. Згідно з даними Нацбанку України, на 1 вересня 2020 року за розміром загальних активів Укрексімбанк посідав 3-тє місце (235,375 млрд грн) серед 75 банків, що діяли в країні.

Раніше повідомляли, що Кабмін вирішив докапіталізувати Укрексімбанк на 6,8 млрд грн.