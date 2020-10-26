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Сбербанк позивається проти підприємства "Укроборонпрому" і хоче стягнути з нього 500 млн гривень

Підготовче засідання призначено на 17 листопада.

Сбербанк позивається проти підприємства "Укроборонпрому" і хоче стягнути з нього 500 млн гривень
Фото: Сергей Нужненко

"Дочка" російського Сбербанку в Україні позивається до Державної акціонерної холдингової компанії "Артем" (входить у концерн "Укроборонпром") про стягнення заборгованості в розмірі майже 500 млн гривень.

Позовну заяву прийняв Господарський суд Києва, йдеться в Єдиному держреєстрі судових рішень

"Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем зобов'язань за договором про відкриття кредитної лінії від 20.01.2014 року, внаслідок чого у відповідача утворилася заборгованість перед позивачем за вказаним правочином", - йдеться в судовій ухвалі.

Справу розглядатимуть за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 17 листопада.

Нагадаємо, що в серпні цього року державний Ощадний банк України повідомив про виграш справи щодо торгової марки "Сбербанк" за зустрічним позовом Сбербанку Росії, розгляд якої тривав більш як чотири роки.

Представники Сбербанку Росії намагалися переконати суд у тому, що реєстрація Ощадбанком торговельної марки "СБЕРБАНК" на території України порушила права Сбербанку Росії. Під час судового розгляду було проведено три експертизи, розглянуто понад 100 клопотань сторін.

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