Результати аудиту "Нафтогазу" має розглянути РНБО - Юрій Вітренко

Він також висловив здивування з приводу того, що досі немає реакції Кабінету міністрів.

Колишній топменеджер НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко вважає, що результати державного аудиту компанії мають розглянути на засіданні Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО).

Про це він повідомив у Facebook.

За його словами, прочитавши висновки аудиторів, він не знайшов достатніх підстав заперечувати, що ця перевірка була об’єктивною, незаангажованою, і що висновки про порушення були обґрунтованими.

"З документу видно, що державні аудитори врахували багато зауважень з боку Нафтогазу. Це показує неабияку лояльність до Нафтогазу, оскільки державні перевіряючі часто не дуже люблять враховувати зауваження компаній до своїх актів перевірок", - йдеться у повідомленні.

Він також висловив здивування з приводу того, що досі немає реакції Кабінету міністрів.

"Також було б логічно, якби ці результати перевірки були розглянуті на Раді національної безпеки та оборони, яка і прийняла рішення про її проведення", - зазначив Вітренко.

Нагадаємо, Державний аудит НАК "Нафтогаз України" показав наявність у діяльності компанії фінансових порушень, які призвели до втрат для державного бюджету у розмірі 75,5 млрд грн.