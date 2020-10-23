Аграрії повідомили про ризик обвалу ринку зернових в Україні

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства анонсувало проведення наради з представниками аграрних асоціацій щодо ситуації на зерновому ринку.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

"Під час наради планується обговорити питання щодо:

1) ситуації на зерновому ринку;

2) проблеми виконання аграріями зобовʼязань за форвардними контрактами внаслідок несприятливих погодних умов;

3) необхідності напрацювання механізму прискореного отримання документального підтвердження форс-мажорних обставин", - йдеться в повідомленні.

За даними "Економічної правди", з проханням про зустріч з міністром для вирішення проблемної ситуації на ринку зерна в зв'язку з посухою в південних регіонах України раніше звернулася Всеукраїнська аграрна рада.

В асоціації повідомили, що багато агровиробників, особливо в Одеській області, втратили урожай повністю, значна частина не зібрала його в запланованих обсягах, і через це сільгоспвиробники не в змозі виконати свої зобов'язання з постачання продукції за форвардними контрактами.

Українська зернова асоціація заявила про спроби недобросовісних агровиробників на тлі низького врожаю зірвати раніше укладені форвардні контракти на поставку зерна і ризики обвалу ринку зернових України.

В УЗА заявили, що в разі дефолтів виробників за форвардними контрактами, міжнародні компанії уріжуть ліміти фінансування українського зернового ринку за форвардними контрактами на наступний рік і скоротять обсяги торгівлі з потенційно ризикованої країни. За оцінками асоціації, це близько 11-12 млрд доларів на рік.

Нагадаємо, у вересні Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявляв, що вважає малоймовірним подальше погіршення прогнозу врожаю зернових в Україні у 2020 році. За його словами, цряд очікує у 2020 році 68 млн тонн врожаю зернових.

Раніше Мінекономіки погіршило прогноз урожаю зерна через засуху. Зокрема, міністерство скоригувало прогнозоване виробництво зернових для всіх категорій господарств урожаю 2020 року у бік зменшення - із 72,1 млн тонн до близько 70 млн тонн.