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Мінекономіки погіршило прогноз урожаю зерна через засуху

Два мільйони тонн кукурудзи "згоріло".

Мінекономіки погіршило прогноз урожаю зерна через засуху
Фото: etftrends.com

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства скоригувало прогнозоване виробництво зернових для всіх категорій господарств урожаю 2020 року у бік зменшення - із 72,1 млн тонн до близько 70 млн тонн.

Про це інформує пресслужба міністерства.

"Погодні умови останніх тижнів спричинили або втрату потенційного врожаю кукурудзи, або суттєве його зниження. Якщо осінні погодні умови будуть сприятливими, урожай кукурудзи передбачається на рівні 35 млн тонн, а загальний урожай зерна - на рівні 70 млн тонн", - прокоментував заступник міністра Тарас Висоцький.

Найбільших за площею втрат потенційного урожаю кукурудзи зазнали Черкаська (133,8 тис. га), Одеська (33,5 тис. га) та Кіровоградська (21,3 тис. га) області. Разом із тим суттєве зниження врожайності спостерігається в Черкаській (234 тис. га), Кіровоградській (146,7 тис. га) та Полтавській (120,5 тис. га) областях. Загалом по всій території України орієнтовні втрати кукурудзи можуть скласти близько 2 млн тонн.

Так, прогноз урожаю кукурудзи із 37 млн тонн знижено до 35 млн тонн, отже, оновлений прогноз урожаю-2020 становить 70 млн тонн.

Нагадаємо, що у квітні в Україні зареєстрували найнижчий за 100 років рівень води в ріках. Це явище обумовлене фактично безсніжною зимою та відсутністю дощів. 

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