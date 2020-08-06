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Мінекономіки оцінило падіння ВВП України в другому кварталі в 11%

Очікувалося, що цей показник складе 14%. 

Мінекономіки оцінило падіння ВВП України в другому кварталі в 11%
Фото: investgazeta.ua

За оцінкою Міністерства економіки, валовий внутрішній продукт (ВВП) України в першому півріччі 2020-го скоротився на 6,5% щодо аналогічного періоду минулого року.

У другому кварталі падіння склало 11%. Очікувалося, що падіння складе 14%, пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на міністерство.

"Помісячна динаміка видів економічної діяльності свідчить про те, що економіка пройшла пік та подолала рубіж максимально негативного ефекту від жорстких протиепідемічних заходів усередині країни та за її межами", - йдеться у звіті.

У Міністерстві економіки зазначили, що на фоні пом'якшення карантину економіка починає відновлюватися.

Нагадаємо, наприкінці липня повідомлялося, шо Україна рухається за консенсусним макрофінансовим прогнозом, який раніше розробило Міністерство економіки. Згідно з цим прогнозом, у 2020 ВВП України зменшиться на 4,8%. З 2021-го уряд закладає зростання ВВП на 4,6% у наступні роки.

Раніше у МВФ погіршили прогноз зниження ВВП України через кризу, викликану пандемією коронавірусу. Спочатку очікувалося, що цей показник складе 7,7%, потім спрогнозували падіння на 8,2%. 

У першому кварталі ВВП України знизився на 1,5%. Державний бюджет був розроблений на основі макроекономічного прогнозу, який передбачав зростання реального ВВП на 3,7%.

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