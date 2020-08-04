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Мінфін розмістив облігацій на 10,25 млрд гривень

Найбільший попит мали цінні папери зі строком обігу 2 роки.

Міністерство фінансів за підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 4 серпня залучило до державного бюджету 10,25 млрд гривень.

Фото: facebook.com/minfin.gov.ua

Про це інформує пресслужба міністерства.

"Сьогодні на аукціонах ОВДП Міністерство фінансів запропонувало інвесторам три випуски номінованих в гривні цінних паперів зі строком обігу 6 місяців, 1 та 2 роки. Найбільший попит інвесторів був сконцентрований на інструменті з найдовшим терміном обігу із запропонованих інструментів - у дворічних паперах", - йдеться в повідомленні.

Відтак від розміщення 6-місячних паперів до державного бюджету було залучено 1,9 млрд грн, однорічних - 3 млрд грн, а дворічних - 5,3 млрд грн.

Середньозважена дохідність склала 7,74%, 9,2% та 10,25% відповідно.

Нагадаємо, у липні Україна розмістила євробондів на $2 млрд під 7,25%. Згодом стало відомо, що за рахунок випуску єврооблігацій з погашенням у 2033 році на $2 млрд Україна викупить євробонди з погашенням у 2021 і 2022 роках на номінальну суму $434,819 млн і $371,341 млн відповідно.

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