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Мінфін сподівається підписати угоду зі Світовим банком про позику на $350 млн у кінці серпня

Допомогу буде спрямовано на підтримку реформ.

Мінфін сподівається підписати угоду зі Світовим банком про позику на $350 млн у кінці серпня
Фото: LB.ua

Україна і Міжнародний банк реконструкції та розвитку з групи Світового банку планують укласти угоду про позику на $350 млн.

Про це інформує агентство "Інтерфакс-Україна".

"Очікується, що укладення угоди про позику між Україною та МБРР відбудеться наприкінці серпня. Після підписання і набуття чинності угодою про позику кошти буде перераховано до загального фонду держбюджету", - заявили в прес-службі Міністерства фінансів.

Як повідомлялося, Рада виконавчих директорів Світового банку наприкінці червня схвалила виділення Україні $350 млн у рамках першої позики з двох запланованих позик на політику розвитку у сфері економічного відновлення на підтримку реформ, які є критично важливими. Зокрема, йдеться про зміцнення земельного та кредитного ринків шляхом створення ефективного ринку сільгоспземель і врегулювання NPL у держбанках, демонополізацію і підтримку антикорупційних інституцій, реструктуризацію газового сектора і посилення системи соцзахисту людей похилого віку, особливо уразливих від COVID-19.

Однак аналітики міжнародного рейтингового агентства Moody's припустили, що зволікання з виділенням цієї позики пов'язане з невизначеністю навколо нового голови центробанку, яким незабаром став Кирило Шевченко. Другу позику буде спрямовано на підтримку розробки додаткового законодавства у сфері земельної реформи та подальше посилення пенсійних виплат особам похилого віку.

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