Податковий смерч та скручена реальність

СМКОР бажано перейменувати в «СМЕРЧ». Його вихор поступово захоплює всіх: бізнес середовище, ДПС, МФУ, КМУ, ДБР, СБУ, НАБУ, ВРУ, ОПУ… Але в першу чергу того, хто його породив та вважає, що приборкав - ДПС. Ймовірне порушення податкового законодавства, визначене податковим ревізором, карається зупиненням виконання угоди мінімум для двох підприємств. «Ризиковий стан - це не зупинення діяльності, це лише підвищена увага» - повідомляє голова ДПС в інтерв’ю, але не говорить про те, що для «ризикового» платника всі подальші реєстрації податкових накладних на продаж зупиняються, про те, що сума ПДВ потім недоплачується покупцем, як штраф, про те, що після безвідповідального тавра «ризиковий» підприємство викидається на смітник особами, які реально займаються бізнесом, але вже не бажають розвивати та вкладатись у будь-яке підприємство. Юридична особа втратила свою цінність. Хтось поніс відповідальність з ДПС (ДФС) за знищений бізнес в результаті помилкового включення до «ризикових»?! Поки що ні, бо нову юридичну особу купити дешевше, ніж відстоювати своє право, … да і не вірить ніхто у «ймовірну відповідальність».

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«Ті, хто пишуть в соц.мережах не володіють цифрами. Система блокує менше третини одного відсотка» - продовжує голова ДПС. Ні, система блокує 0,8 % від кількості накладних, які підпадають під моніторинг (якщо порахувати з лютого) та 1.5 % від сум ПДВ. Багато це чи мало, 5,5 млрд. майже за півроку від 360 млрд.?! Залежить як і з чим порівнювати. 5,5 млрд. для малого та середнього бізнесу – це нормальні обсяги. 5,5 млрд. всього зупинено ПДВ майже за півроку?! Це при тому, що за словами Уманського (які підтверджує Любченко) майже 60 млрд. скручується «фіктивний» ПДВ за рік. Хтось, десь, щось в цій темі приховує або «скручує».

З початку лютого 2020 року - 137 тис. податкових накладних/розрахунків коригування на суму 1,8 млрд. грн. по 13,4 тис. платникам ПДВ було зареєстровано за рішенням територіальних комісій ГУ ДПС. Майже 15 тис. скарг платників задоволено ДПС України та зареєстровано ПДВ на суму 384 млн. грн. Це обсяги помилок СМКОР за цей період, без врахування тих, що потім відновляться за рішенням суду. Це значить, що на 1,8 млрд. грн. ПДВ податкова, ще на рівні ГУ ДПС, визнає помилковим зупинення реєстрації ПН/РК. Або… зупинення реального сектору відбувається навмисно, такий собі ручний спосіб підняття рівня податкового навантаження.

Відмовлено за рішенням комісії центрального рівня з лютого – 9,7 тис. ПН/РК на суму 325,4 млн. грн. Ось ця сума, умовно кажучи, згідно діючих нормативних документів, є «скрученою» бо пройшла крізь «аналіз» діяльності на рівні ГУ ДПС та ДПС України, але… «Ми передали інформацію за останні два місяці на 15 млрд. в різні правоохоронні органи» - продовжує пан Любченко. 15 млрд. – це які? Які пропустила СМКОР? Адже зупинено ПДВ з лютого всього на 5,5 млрд. Побудувавши СМКОР на п. 8 ризиковості (податкова інформація та рішення комісій) всі пропуски системи – це ймовірна співучасть податкових комісій з «тінню», в очах ДБР.

Голова ДПС не орієнтується в цифрах та смислах щодо СМКОР або навмисно їх «скручує».

СМКОР буде повертатись бумерангом, але вже процесуальним, назад до ДПС. Покарання платників за ймовірне порушення податкового законодавства буде обертатись покаранням працівників ДПС за ймовірне сприяння тіньовим ділкам. «Посієш СМКОР - пожнеш ЄРДР» так можна перефразувати біблейські настанови.

«Якщо ми говоримо про «срутку», говорячи професійною мовою – це фіктивна операція за удаваними угодами, це по-перше, порушення, посадові злочини, посадових осіб підприємств, далі виникають питання по відмиванню коштів, в залежності від того як схема проходить і питання ухилення від сплати податків коли вона доходить до реального сектору економіки, …але все це питання правоохоронної функції» - пряма мова голови ДПС.

Посадові злочини, ухилення від сплати податків, відмивання!? Хто небудь покажіть голові ДПС положення Конституції щодо презумпції невинуватості, а заодно положення про ДПС і Кримінальний кодекс щодо зловживання службовим становищем.

Посилання на інтерв’ю голови ДПС від 28.07.20 проведеного Ярославом Романчуком.

Епілог. Щодо поточного стану боротьби за податкову незалежність.

Єдина служба правової допомоги було направлено звернення до члена податкового комітету ВРУ Ніни Южаніної щодо протиправної діяльності СМКОР. Після цього пані Южаніна звернулась до голови комітету пана Данила Гетманцева з пропозицією скасування зупинення реєстрації та залишення роботи СМКОР у режимі «податкового сканеру». В результаті отримано відповідь «…показники надходжень від податку на додану вартість показують, що за аналогічної податкової бази відрахування від ПДВ збільшувалися щомісяця, що свідчить про припинення більшої частини системних схем зловживання з ПДВ. Тому, запропоновані Вами зміни до Податкового кодексу України на заміну механізму зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування потребують додаткового опрацювання та обговорення»...

П.С. Поточний стан боротьби – споглядання, навіть немає потреби КАСУвати підзаконну-незаконну нормативку, СМКОР сам поглине свого власника.