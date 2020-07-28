Удастся ли банкам выстоять после кредитных каникул или Где и как хранить деньги

Как не потерять сбережения в кризис? Коронакризис отличается от других кризисов своей масштабностью, однако советы по отношению к инвестированию большей частью универсальны.

1. Не храните деньги в одной валюте. Даже доллар или евро подвержены инфляции. Разделите свои сбережения по денежным единицам разных стран. Устойчивее всего во время кризисов ведут японская иена и швейцарский франк.

2. Наличка и золото. Кризисы традиционно повышают ценность кеша и золота. Поэтому часть сбережений храните в наличке (валютной и гривневой), часть в золоте.

3. Диверсифицируйте. Не держите деньги в одном банке. Если есть возможность, часть сбережений положите в иностранный банк, Швейцария является универсальным вариантом. Если нет – поделите свои сбережения между украинскими банками/вкладами на разные лица, ведь Фонд гарантирования вкладов гарантирует возвращение до 200 тыс. грн. по одному вкладу.

4. Гособлигации. Обратите внимание на государственные облигации. Речь не столько об отечественных, сколько о гособлигациях стран с устойчивой экономикой. Будет это США или ОАЭ, выбор за вами.

5. IPO американских компаний. Ежегодно происходит до 200 IPO американских компаний. Принять участие в IPO – шанс для инвестора получить хорошую прибыль. Некоторые компании существенно дорожают после выхода на биржу. Хорошими секторами для приобретения являются медицина и финтех.

6. Криптовалюты. Кризис ведет к побегу из традиционных активов в новые гавани. Аналитики Bloomberg ожидают роста Bitcoin к отметке 13 000 $. Хорошие шансы к росту имеет также Ethereum.

7. Закрывайте кредиты и откажитесь от масштабных планов развития. Ваша задача – поднять эффективность своего бизнеса. Как можно скорее закройте валютные кредиты, пересмотрите программы развития. Если видите перспективу для расширения бизнеса – инвестируйте в нее в той валюте, в которой получаете прибыль.

8. Избавьтесь от пассивов. Если у вас есть запасы на складах или недвижимость, которой не пользуетесь – продавайте как можно скорее. Чем стремительнее будет кризис, тем быстрее они будут обесцениваться.

9. И не покупайте ничего «на будущее». Дома, машины, техника – если это не жизненная необходимость, а инвестиционная покупка, остановитесь. Они будут требовать немалые средства на содержание, при этом с большой долей вероятности их ценность будет снижаться в кризис.

10. Инвестируйте в свое развитие. Кризис закончится, и вы должны быть готовы увидеть возможности и воспользоваться ими. Инвестируйте в свое развитие, расширяйте кругозор и повышайте свой потенциал.