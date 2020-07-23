Європейська Бізнес Асоціація заявляє про тиск Антимонопольного комітету на іноземних інвесторів

В ЕВА нагадали, що за час роботи в Україні представники тютюнової індустрії інвестували понад 2 млрд доларів у економіку держави.

Європейська Бізнес Асоціація занепокоєна ситуацією, з якою наразі стикнулися міжнародні виробники тютюнових виробів. Зокрема, мова йде про рішення Антимонопольного комітету України стягнути штраф з чотирьох найбільших виробників тютюнової продукції на загальну суму 3,1 млрд. грн., а також судові процеси навколо цього рішення. Про це йдеться в офіційному листі Європейської Бізнес Асоціації, повідомляють "Українські новини".

В ЕВА нагадали, що ситуація, яка склалася, є наслідком структурних змін ринку дистрибуції тютюнової продукції у 2011-2012 роках. При цьому в Європейській Бізнес Асоціації підкреслили, що такі зміни відбулися зі згоди Антимонопольного комітету України, який свого часу надав відповідні дозволи на концентрацію.

Також у Асоціації розкритикували спробу попереднього керівництва Антимонопольного комітету накласти арешт на банківські рахунки і майно тютюнових компаній, які судяться зараз з АМКУ.

"30 червня АМКУ було подано процесуальні документи про стягнення штрафу та забезпечення позову у вигляді накладення арешту на банківські рахунки та майно учасників справи. Такі дії в момент оскарження рішення в суді першої інстанції не узгоджуються з положеннями Закону України "Про захист економічної конкуренції", - впевнені в Європейській Бізнес Асоціації.

В ЕВА також зазначили, що дії Антимонопольного комітету України можуть суперечити ст.255 Угоди про Асоціацію між Україною і Євросоюзом, за якою Україна зобов'язалася застосовувати своє законодавство про конкуренцію у прозорий спосіб та поважати принципи процесуальної справедливості та права на захист.

"Такі кроки можуть розглядатися як тиск на міжнародних інвесторів, що матиме своїм наслідком негативний ефект на тютюновий ринок в цілому, падіння надходжень до держбюджету та створення передумов для безпрецедентного зростання контрабанди", – прогнозують в Європейській Бізнес Асоціації.

В ЕВА нагадали, що за час роботи в Україні представники тютюнової індустрії інвестували понад 2 млрд. доларів у економіку держави, а за результатами 2019 року сплатили 55 млрд. грн. податків до держбюджету. Відповідно, накладання арештів може поставити на паузу роботу 4 міжнародних компаній, які входять в ТОП-10 найбільших платників податків України.

Європейська Бізнес Асоціація закликала органи державної влади до справедливого та неупередженого ставлення до міжнародних інвесторів в Україні і до дотримання принципів незалежності, об’єктивності та неупередженості при розгляді справ щодо оскарження виробниками рішення АМКУ в судах.

Також чимало провідних українських юристів розкритикувало позицію Антимонопольного комітету.

Так, адвокат, керуючий партнер SENSUM Law Firm Віталій Жадобін нагадує, що держава своїми діями сама суттєво обмежує конкуренцію на цьому ринку.

"Вже саме ліцензування складів зберігання значно звужує коло можливих постачальників. Але головна вимога тютюнового бізнесу – простеження ланцюга доставки і розповсюдження, адже питання контрабанди вкрай важливе та болюче для будь-якої країни. Отже коло продавців та постачальників обмежується законом і зрозумілими та обґрунтованими вимогами, – пояснює Віталій Жадобін специфіку тютюнового ринку.

"Є вимоги закону та є один дистриб'ютор, який їм відповідає. Що робити? До того ж дозвіл на створення такого великого дистриб'ютора свого часу надав сам АМКУ", – нагадує керуючий партнер SENSUM Law Firm Віталій Жадобін.

«Інвестиційні позови і великі втрати надходжень до бюджету – це те, чого ми можемо очікувати», – прокоментувала заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Світлана Панаїотіді.

Про те, що у 2011 р. Антимонопольний комітет надав усі необхідні дозволи для ТК "Мегаполіс-Україна" (попередня назва "Тедіс") нагадує і експерт Інституту законодавства при Верховній Раді, профессор, доктор наук Валерій Воротін.

"Якщо в цій ситуації Антимонопольний комітет і може когось оштрафувати – то хіба що самого себе. Адже він сам у 2011 р. видав дозволи на концентрацію і узгоджені дії, які передбачали зобов’язання дистрибуції не здійснювати оптовий продаж без дозволу "Мегаполіса" протягом 10 років. Виробників тоді навіть не проінформували – поставили перед фактом вже прийнятого рішення. Компанії-дистрибутори, які раніше працювали з виробниками, просто надіслали листи-повідомлення про припинення співпраці. Тобто причина штрафу не просто необгрунтована, вона абсурдна", – впевнений Валерій Воротін.