Готель "Дніпро" в Києві купив засновник кіберкоманди NAVI Кохановський

Готель "Дніпро" у Києві купив засновник кіберкоманди NAVI Олександр Кохановський разом з партнерами.

Про це він розповів в інтерв'ю AIN.UA.

За словами Кохановського, на місці готелю планують великий кіберспортивний проєкт.

"«Дніпро» - це один з ключових інфраструктурних проєктів у рамках розвитку кіберспорту в Україні. Наша мета - зробити Київ меккою світового кіберспорту, а Україну - наблизити за рівнем до Південної Кореї і США. За 5 років ми плануємо змінити вигляд вітчизняного кіберспорту. Розвивати інфраструктуру почали з «Дніпра». І вже найближчим часом візьмемося до реалізації проєкту створення багатофункціональної кіберспортивної арени в центрі Києва, яка не матиме аналогів в Україні", - сказав він.

Наступний крок, за його словами, це відкриття 20 суперсучасних ігрових центрів у найбільших містах України.

"Крім того, в рамках стратегії ми відкриємо Академію кіберспорту, запустимо Чемпіонат України, Кубок України, а також шкільні і студентські ліги. Не залишиться без уваги і освіта - кафедри кіберспорту будуть запущені в провідних вузах країни", - зазначив Кохановський.

На своїй сторінці в Facebook Кохановський пообіцяв перетворити "Дніпро" на перший готель в світі, який повністю підготований для кіберспортивних заходів.

"Він міститиме не тільки атрибути топового готелю (ресторани, бари, СПА-зони та фітнес-центри), а й унікальні кіберспортивні елементи: тренувальні зони, кіберспортивну сцену, спеціальні номери для професійних гравців, а також найкращий в світі players’ lounge", - запевнив він.

Нагадаємо, 15 липня Фонд держмайна провів аукціон з продажу столичного готелю "Дніпро" - готель продали за 1 млрд 111 мільйонів 222 тисячі 22 гривні ТОВ "Смартленд".

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що вартість готелю перевершила всі очікування, адже вона в 14 разів вища від початкової ціни.