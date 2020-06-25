Як можливо залучити додаткові мільярдні інвестиції в Україну?

Щоб Україна була важливим гравцем на світовому ринку, необхідно аби в країні були представлені стратегічні інвестори. Великі гравці інвестують тільки в стабільно зростаючі економіки і надійні країни, де послідовна політика та сприятливий інвестиційний клімат. Звісно, пандемія внесла свої корективи в інвестиційні плани багатьох компаній, але Україна все ще залишається в полі зору великих гравців. У порівнянні до інших країн, Україна увійшла у цю кризу більш підготовленою. Зокрема, падіння ВВП у першому кварталі становило лише 1.3%, рівень інфляції знизився в коридор 2-5%, який був закладений у стратегії Центрального Банку, а гривня залишилась міцною не дивлячись на коронакризу і не спричинила різку девальвацію, склавши лише 12% за першу половину 2020 року.

Фото: lcmedia.com.ua

Україна багата на цікаві та перспективні активи, що безумовно приваблює іноземних інвесторів. Реалізувати їх можна декількома шляхами: проєктами державно-приватного партнерства, концесією, приватизацією або ж M&A угодами. Якщо правильно реалізовувати дані підходи – в Україну можна залучити мільярдні інвестиції.

Так, минулий рік був досить успішний по залученню прямих іноземних інвестицій і досяг найвищого показника укладених M&A угод за рік, порівнюючи з останніми десятьма роками. Тільки у 2019 році було укладено десять публічно відомих угод у сфері прямих інвестицій. Причому активними були як міжнародні, так і внутрішні гравці. Найпомітніші угоди були укладені в агропромисловому секторі та секторах ТМТ і IT. Про зміцнення рівня довіри міжнародних інвесторів до України свідчить і те, що 41% від усіх угод було укладено з покупцями-нерезидентами, що становить 86% від загальної вартості угод.

Що стосується проведення конкурсів концесій і приватизацій, то тут надважливою умовою є те, щоб конкурси проводились прозоро і відкрито, ціна активів була ринковою, зі сторони інвесторів зобов’язання чітко прописувались та був наявний контроль за їх виконанням, а зі сторони держави була забезпечена неупередженість судової системи та правоохоронних органів.

Ми вже бачили успішно проведені пілотні концесійні проєкти в морських портах Ольвія та Херсон. Завдяки даним концесіям в Україну зайшли світові компанії: QTerminals з Катару та компанія "Рисойл-Херсон", що є консорціумом компаній "Петро ойл энд кэмикалс" (Georgian Industrial Group) і RISOIL S.A. (Швейцарія). Завдяки даним концесіям в Україну буде залучено близько 3,7 млрд грн. Можна впевнено вважати, що успішний старт концесіям - дано. У планах Уряду не зупинятись на досягнутих результатах і продовжувати «концесійний курс». Так, до наступних концесій вже готується ще декілька морських портів і аеропортів.

Хочу підкреслити, що іноземні компанії, які є членами Національної інвестиційної Ради проявляють неабиякий інтерес до інфраструктурних об’єктів і з нетерпінням чекають оголошення нових конкурсів. Ми постійно отримуємо запити від наших іноземних партнерів та всіляко сприяємо якнайшвидшій підготовці майбутніх концесійних конкурсів і їх реалізації.

Ще одним важливим кроком на шляху до залучення іноземних інвестицій є мала та велика приватизація. Наприкінці 2019 року Уряд оголосив про плани приватизації від трьох до п’яти великих підприємств, зокрема в промисловому секторі.

Звісно, коронакриза внесла свої корективи в плани приватизації, але що безумовно радує – це те, що мала приватизація вже почалась і ми бачимо великий інтерес з боку інвесторів до вже проведених і майбутніх конкурсів. Зокрема, інвестори з нетерпінням очікують проведення конкурсу на приватизацію готелю «Дніпро» у Києві. Інтерес до об’єкта проявило вже понад 30 потенційних інвесторів, серед яких і іноземні компанії. Надважливо щоб даний конкурс був чесний та справедливий по відношенню до всіх учасників. Адже це свого роду буде візитна картка для всіх іноземних інвесторів. За цим конкурсом будуть слідкувати і від якості його проведення залежить успіх майбутніх конкурсів та інвестиційна привабливість України.

Я дуже сподіваюсь, що після поступових позитивних зрушень з малою приватизацією, розпочнеться приватизація великих об’єктів. У зв’язку із введенням карантину, велика приватизація була поставлена на тимчасовий стоп, але маємо надію, що в кінці цього року та на початку 2021 р. ми все ж таки побачимо успішні кейси великої приватизації. ФДМУ має відійти від епохи «договорняків 90-х» і підготувати до приватизації великі об’єкти, такі як Одеський припортовий завод, Центренерго, Об'єднана гірничо-хімічна компанія, Електроважмаш та обленерго.

Я переконана, що державі необхідно позбавлятись від непрофільних активів, тим самим залучаючи додаткові інвестиції.

Успішно проведені концесії і приватизації – це шанс для швидкого розвитку економіки та залучення стратегічних інвесторів у країну. Коли Україна проведе перші конкурси по концесії та великій/малій приватизації, прихід великих інвесторів до України не забариться. Але ключовою умовою конкурсів має бути чесність, неупередженість з боку різних державних органів, ринкова ціна активів та унеможливлення навіть мінімального прояву «договорняків». Тільки так ми зможемо зацікавити світових інвесторів. Великі інвестиції люблять стабільність і тишу.