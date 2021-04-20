Яким був минулий рік для зовнішньо-економічної сфери України і чого очікувати у цьому році?

2020 рік був для нас всіх непростим, і він був складним не тільки для України, а й для всієї глобальної економіки. Уряди та всі органи державної влади не лише в Україні, а і по всьому світу, в основному фокусувалися на боротьбі з пандемією, підтримці медичної системи та бізнесу. Проте, попри всі складнощі минулого року, Україні вдалося уникнути катастрофічних наслідків. Рівень ВВП знизився лише на 4%, що є одним з найкращих показників у світі.

Фото: пресс-служба НБУ

Не дивлячись на карантинні обмеження, реальна заробітна плата в Україні збільшилась на 7.4%, роздрібна торгівля зросла на 8.4%, будівництво на 5.2%. Окрім цього, збільшилося виробництво ряду підсекторів промисловості, зокрема: газу на 7.3%, сталі на 6.5%, продуктів хімічної промисловості на 4.7%, фармацевтичної продукції на 3%, інформації та комунікації на 2.3%, а виробництво електромедичного та електротерапевтичного устаткування на цілих 189.6%.

Рекорди у зовнішньо-економічній сфері

Минулий рік також відзначився гучними досягненнями в зовнішньо-економічній сфері. Так, за 2020 рік зафіксовані найвищі поставки української продукції в 59 країн світу, встановлені рекорди десятиліття за обсягами експорту українських товарів до Азії і, зокрема, Китаю. Відтепер ці дві планки у східному напрямку знаходяться на рівні 18.5 млрд доларів (+20.3% рік до року) і 7.11 млрд доларів (+98% рік до року) відповідно. За минулий рік з'явилася майже тисяча нових найменувань у вітчизняному експорті у цей регіон.

Майже в 2 рази виріс експорт товарів до В’єтнаму і в 5 разів до Пакистану, значним також був експорт до Тунісу, Марокко, Лівії, Узбекистану, Йорданії, Ємену і Катару.

Високий відсоток українського експорту товарів зайняли і ринки країн ЄС, та склали 38% від усього експорту української продукції, що на рівні 18,6 млрд доларів. Експортувалися як готові вироби, так і сировина.

Безперечно на високі позиції країн ЄС в структурі українського експорту вплинула Угода про асоціацію між Україною та ЄС. Згідно економічної частини Угоди, ЄС зменшив митні тарифи та квоти для українських підприємців, що в свою чергу допомогло наростити експорт українських товарів до ЄС.

Таким чином, якщо ще декілька років тому основним ринком збиту українських товарів була Росія, то тепер експорт товарів і послуг до РФ стрімко знижується. Так, у минулому році він зменшився на 43,6% і становив 5,3 млрд доларів. Це є свідченням того, що українські виробники переорієнтовуються на світові ринки, та впевнено їх завойовують.

Чого очікувати у цьому році?

2021 рік продовжує бути сприятливим для українського експорту. Перший квартал року приніс 13.75 млрд доларів, що на 12.03% більше, ніж минулого року. Оптимізму додає порівняння з останнім докризовим місяцем 2020 року, а саме з лютим, експорт зріс на 14.8%. Окрім традиційно популярних груп товарів, зростає і експорт промисловості. Зокрема, меблів на 50% до 247 млн доларів, ласощів на 15.1% до 50 млн доларів, продукції машинобудування на 9.6% до 398 млн доларів.

Протягом минулого року фінансова система показала свою стійкість до шоків, що підтвердилося і довірою з боку населення. Депозити в банках зросли на 27%, окрім цього зросли і активи на майже 22%. Рівень доларизації вкладень знизився за минулий рік на 38%, а відсоток непрацюючих кредитів на 7.4%. Середня вартість кредитних грошей для бізнесу знизилась на 45% рік до року, з 14.8% у грудні 2019, до 8.2% у грудні минулого року. Зокрема, вартість іпотеки знизилась до 12.1%, а рівень іпотечного кредитування зріс на 10.4%.

Всі ці показники дають передумови очікувати зростання економіки, а також розвиток зовнішньоторговельного обороту товарів і послуг.