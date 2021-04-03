Лавров пригрозив "руйнуванням України" у разі загострення на Донбасі
Лавров пригрозив "руйнуванням України" у разі загострення на Донбасі
РНБО заблокувала активи "топ-десятки" української контрабанди
РНБО заблокувала активи "топ-десятки" української контрабанди
Байден і Зеленський провели телефонну розмову (оновлено)
Байден і Зеленський провели телефонну розмову (оновлено)
Из Киева в провинцию – какие ведомства собрались переводить в регионы
Из Киева в провинцию – какие ведомства собрались переводить в регионы
В Україні виявили південноафриканський штам ковіду. Що це означає?
В Україні виявили південноафриканський штам ковіду. Що це означає?
Кремль відреагував на обіцянку США підтримати Україну в разі ескалації агресії РФ
Кремль відреагував на обіцянку США підтримати Україну в разі ескалації агресії РФ
Якщо завтра – війна?
Якщо завтра – війна?
"Трубу Медведчука" демонтували по частинах
"Трубу Медведчука" демонтували по частинах
​ЗМІ назвали імена ТОП-контрабандистів, щодо яких РНБО запровадила санкції
​ЗМІ назвали імена ТОП-контрабандистів, щодо яких РНБО запровадила санкції
ГоловнаЕкономікаДержава

Український експорт за перший квартал 2021 року зріс на 12%, попри пандемію, - Шмигаль

Найбільше товарів експортується в Китай, Британію та ЄС.

Український експорт за перший квартал 2021 року зріс на 12%, попри пандемію, - Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Завдяки підтримці експортерів і бізнесу в першому кварталі 2021 року в Україні спостерігається зростання товарообігу та експорту товарів, незважаючи на пандемію.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Український експорт за перший квартал збільшився на 12% порівняно з першим кварталом минулого року, коли коронакризи ще не було. Значне зростання експорту наших товарів продовжує спостерігатися в Китай (+55%), у Велику Британію (+38%) і у Європейський Союз (+17%)", - написав він у фейсбуці.

Прем'єр-міністр додав, що найближчими роками уряд планує домовитися про підписання ще п’яти угод про ЗВТ із різними країнами, що має значно збільшити географію нашого експорту.

Ще одним інструментом підтримки українського бізнесу, який продає товари за кордон, стане Експортно-кредитне агентство.

"Ця установа допомагає нашим експортерам і страхує їхні ризики. Уряд цього тижня докапіталізував ЕКА на 1,8 млрд грн. За даними Міністерства розвитку економіки, таке рішення дозволить збільшити обсяг загального експорту України на 2-3%", - зазначив Шмигаль.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також