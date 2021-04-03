Український експорт за перший квартал 2021 року зріс на 12%, попри пандемію, - Шмигаль

Завдяки підтримці експортерів і бізнесу в першому кварталі 2021 року в Україні спостерігається зростання товарообігу та експорту товарів, незважаючи на пандемію.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Український експорт за перший квартал збільшився на 12% порівняно з першим кварталом минулого року, коли коронакризи ще не було. Значне зростання експорту наших товарів продовжує спостерігатися в Китай (+55%), у Велику Британію (+38%) і у Європейський Союз (+17%)", - написав він у фейсбуці.

Прем'єр-міністр додав, що найближчими роками уряд планує домовитися про підписання ще п’яти угод про ЗВТ із різними країнами, що має значно збільшити географію нашого експорту.

Ще одним інструментом підтримки українського бізнесу, який продає товари за кордон, стане Експортно-кредитне агентство.

"Ця установа допомагає нашим експортерам і страхує їхні ризики. Уряд цього тижня докапіталізував ЕКА на 1,8 млрд грн. За даними Міністерства розвитку економіки, таке рішення дозволить збільшити обсяг загального експорту України на 2-3%", - зазначив Шмигаль.