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Між Бахмутом та Світлодарськом відновлюють міст, зруйнований російськими агресорами

Роботи планують завершити в травні.

У рамках програми президента «Велике будівництво» ведуться роботи з ремонту та реконструкції траси М-03 Київ - Харків - Довжанський на ділянці км 730 + 554 між Бахмутом і Світлодарськом, де в 2014 році під час російської агресії був зруйнований міст. Як повідомляє сайт Донецької ОДА, роботи на шляхопроводі ведуться з випередженням графіка.

 

За даними ОДА, в даний час будівельники вже закінчили влаштування балок прогонових будов шляхопроводу, влаштували опалубки, армування збірно-монолітної плити проїзної частини, а також бетонування збірно-монолітної плити проїзної частини.

Довжина мосту, який пролягає над залізничними коліями, становить 42,85 п.м. Випередження графіку дозволить підрядній організації «Харківмістбуд» завершити всі роботи в травні.

Крім того, роботи ведуться й на інших відрізках траси М-03: на км 397-398 на правій проїжджій частини з боку Полтави та на км 594 біля с.Слабунівка у Харківській області.

Як заявив раніше заступник голови Офісу президента і координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко, до кінця 2023 року в Україні буде відновлена вся мережа загальнодержавних доріг України.

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