Між Бахмутом та Світлодарськом відновлюють міст, зруйнований російськими агресорами

У рамках програми президента «Велике будівництво» ведуться роботи з ремонту та реконструкції траси М-03 Київ - Харків - Довжанський на ділянці км 730 + 554 між Бахмутом і Світлодарськом, де в 2014 році під час російської агресії був зруйнований міст. Як повідомляє сайт Донецької ОДА, роботи на шляхопроводі ведуться з випередженням графіка.

За даними ОДА, в даний час будівельники вже закінчили влаштування балок прогонових будов шляхопроводу, влаштували опалубки, армування збірно-монолітної плити проїзної частини, а також бетонування збірно-монолітної плити проїзної частини.

Довжина мосту, який пролягає над залізничними коліями, становить 42,85 п.м. Випередження графіку дозволить підрядній організації «Харківмістбуд» завершити всі роботи в травні.

Крім того, роботи ведуться й на інших відрізках траси М-03: на км 397-398 на правій проїжджій частини з боку Полтави та на км 594 біля с.Слабунівка у Харківській області.